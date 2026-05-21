Otkes varoittaa: ”Käytännössä levyn pettämiseen riittää, että pieni 3-6-vuotias lapsi törmää siihen” Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta liittyy viime vuonna sattuneeseen parvekeonnettomuuteen Helsingissä.

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus tut­kii Hel­sin­gin Hie­ta­lah­des­sa 17.9.2025 sat­tu­nut­ta on­net­to­muut­ta, jos­sa hen­ki­lö kuo­li, kun hän oli hor­jah­ta­nut ker­ros­ta­lon par­ve­ke­kai­teen le­vyn läpi ja pu­don­nut par­vek­keel­ta maa­han.

Turvallisuustutkinnan aloituksen yhteydessä syksyllä todettiin, että onnettomuusasunnon sementtikuituiset parvekelevyt tulisi testata, jotta voitaisiin todeta niiden kestävyys putoamisen suojana ja onko niiden kiinnityksissä vikaa. Onnettomuustutkintakeskus suoritti maanantaina 18.5. lujuustestejä, joiden yhteydessä varmistui, että sementtikuituinen levy ei ole sopiva putoamissuojaksi tai estämään putoamista.

”Teimme kymmenen erilaista parvekelevyn lujuustestiä. Testitulokset osoittivat, että käytännössä levyn pettämiseen riittää, että pieni 3-6-vuotias lapsi törmää siihen”, Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija Toni Kekki sanoo.

”Lasiselle parvekelevylle on olemassa vaatimus 220 Joulen törmäyskestävyydestä, joka vastaa aikuisen ihmisen horjahtamista lasia vasten. Sementtikuitulevylle ei ole määritelty vastaavaa vaatimustasoa, vaikka tuote tulisi täsmälleen samaan tarkoitukseen kuin lasi. Kuitulevyt ovat laajassa käytössä, koska niiden käyttö on paitsi kustannustehokasta myös pidetty ratkaisu julkisivun ulkonäön vuoksi.”

Onnettomuustutkintakeskuksen on turvallisuustutkintalain mukaan ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle, jos turvallisuustutkinnan aikana havaitaan vikoja tai puutteita, jotka viranomaisen on uusien onnettomuuksien estämiseksi kiireellisesti korjattava.

Onnettomuustutkintakeskus antaa parvekelevyn rakennetta koskevan onnettomuusuhkailmoituksen Ympäristöministeriölle sekä Helsingin kaupungille. Sementtikuituinen parvekelevy ei ole turvallinen eikä se estä parvekkeelta putoamista.

Onnettomuustutkintakeskus kehottaa valvovia viranomaisia ryhtymään valvontatoimiin parveketurvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi onnettomuusuhkailmoitus osoitetaan julkisena tiedoksiantona yleisesti kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonnoille sekä taloyhtiölle.

Ministeriö valvoo turvallisuutta

Ympäristöministeriö valvoo lakien kautta rakennusten turvallisuutta. Kaupunkien rakennusvalvonta puolestaan valvoo, että rakennuksissa olevat ratkaisut täyttävät tämän vaatimuksen turvallisuudesta.

”Nyt tehtyjen tutkimuksien pohjalta on ilmeistä, että käytössä olevat levyratkaisut eivät ole riittävän lujia. Onnettomuustutkintakeskuksella ei ole tiedossa, kuinka paljon vastaavia parvekelevyjä on Suomessa käytössä, mutta paraskin arvio on kymmeniä tuhansia. Läheltä-piti tilanteita parvekelevyjen pettämisestä ei rekisteriöidä mihinkään, eivätkä ne näin tule viranomaisen tietoon ”, Kekki toteaa.

”Todettakoon, että lasisissa kaidelasien kiinnityksissä saattaa olla myös turvallisuusriski. Tutkinnan yhteydessä on käynyt ilmi, että kahden muovitassun päällä oleva lasinen parvekelevyratkaisu saattaa vajota pois lasitassujen päältä. Eli muovinen lasilevyä paikallaan pitävä muovitassu pettää alhaalta asennusurasta ja lasilevy pääsee vajoamaan. Visuaalisesti näyttää, että kaikki on hyvin, mutta levyä painamalla lasilevy ei pysy kiinni yläkiinnityksessä ja irtoaa. Eli näin kiinnitettyjen lasilevyjenkään kiinnitystavat eivät tue kestävyyttä. Onnettomuustutkintakeskuksella ei ole tästä tutkinta-aineistoa, eikä testeissä puututtu tähän, mutta asia on käynyt tutkinnan kuluessa ilmi ja halusimme turvallisuuden nimissä nostaa asian tietoisuuteen.”

Onnettomuustutkintakeskus on jo aiemmin suosittanut muun muassa sitä, että parvekerakenteiden pitäisi kestää ihmisen kaatuminen niitä päin. Lisäksi keskus on myös peräänkuuluttanut eräänlaista kiinteistötietokantaa, jotta rakenteiden kannalta oleellinen tieto mahdollisista turvallisuuspuutteista saataisiin levitettyä ja olisi yleisesti tiedossa. Kiinteistötietokantaa koskevan suosituksen osalta ympäristöministeriö on todennut, että suositusta ei toteuteta.

”Julkisivuyhdistys on jo tehnyt ohjeen taloyhtiöille parvekkeiden rakenteiden tarkastukseen, mutta ohje ei ole edennyt laajempaan käyttöön”, Kekki sanoo.

Turvallisuustutkinnan oletetaan olevan valmis syksyllä 2026.