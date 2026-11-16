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Kategoriat Uutiset Infra Rakentaminen

Metro-kiistassa uusi käänne – Hovioikeuden mukaan HKL purki Siemens-sopimuksen perusteetta

Käräjäoikeuden päätös kääntyi päinvastaiseksi, jonka myötä HKL:llä voi olla edessään miljoonakorvaukset. Kiista voi toisaalta jatkua vielä vuosia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 15:47
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Länsimetrosta piti alunperin tulla automaattiohjattu, mutta projekti viivästyi ja putosi lopulta kokonaan pois. Hovioikeuden mukaan pääsyyllinen oli HKL.

Helsingin hovioikeus on antanut välituomion riidassa, joka koskee HKL:n ja Siemensin välistä sopimuskiistaa metron automatisoinnista.

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