Metro-kiistassa uusi käänne – Hovioikeuden mukaan HKL purki Siemens-sopimuksen perusteetta
Käräjäoikeuden päätös kääntyi päinvastaiseksi, jonka myötä HKL:llä voi olla edessään miljoonakorvaukset. Kiista voi toisaalta jatkua vielä vuosia.
Helsingin hovioikeus on antanut välituomion riidassa, joka koskee HKL:n ja Siemensin välistä sopimuskiistaa metron automatisoinnista.
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