Työmailla on syytä siirtyä pois komentokulttuurista luottamuksen rakentamiseen, sanoo Anssi Koskenvesa

Jopa vankityövoima on ollut luottamuksen arvoinen, kun mestari on puhunut heille kasvokkain kuin ihminen ihmiselle.

Kyse on Koskenvesan mukaan pitkälti oikeasta johtamiskulttuurista. Hän itse kouluttautui vanhan johtamiskulttuurin aikana.

”Opettelen edelleen pois Otaniemessä opitun näkökulmasta, jossa korostui ongelmiin varautuminen ja tehtäväkuvien mukainen sitoutuminen.”

Tänään koko suomalainen johtamiskulttuuri on muuttunut ja erityisesti se koskee rakentamista, jossa omien miesten käytöstä on siirrytty aliurakoitsijoiden johtamiseen.

”Siirrymme luottamuksen ja yhteistyön malliin, pois perinteisestä aamukomentopohjaisesta työnjakomeiningistä”, Koskenvesa sanoo.

VTT:n opeilla yrittäjäksi

Koskenvesa tuskin olisi työurallaan siinä missä nyt on, ellei olisi neljännen vuosikurssin teekkarina hakenut kesätöihin VTT:lle. Siellä alkoi tutustuminen tuottavuuden kohentamiseen tähtäävien uudenlaisten johtamisoppien maailmaan. Tutkijan ura käynnistyi perinteisen RT-kortiston rinnalle luodun Ratu-tiedoston uudistamisella.

”RT-kortiston avulla suunnittelijat ja rakentajat olivat oppineet, mitä miltäkin rakenteelta ja tuotteelta vaaditaan. Ratun ideana taas on ollut alusta lähtien parantaa tuottavuutta ja laatua neuvomalla parhaat toteutustavat.”

Pian Koskenvesan valmistuttua diplomi-insinööriksi vuonna 1990 koko Suomi suistui syvään lamaan. Hänellä oli silloin turvallinen työpaikka valtiolla, iso perhe, hiljattain hankittu tilava omakotitalo ja velat niskassa. Tässä tilanteessa hän päätti kuitenkin kahden muun VTT:läisen kanssa perustaa yrityksen.

Mittaviivan toimitusjohtajana hän on tuttu näky esimerkiksi allianssitiimien kouluttajana tai lean-menetelmiin perehdyttäjänä. Koskenvesalla on sana hallussa ja opetus sujuu ilman papereita.

Pelkkä tekninen uudistustyö ja lisäoppi ovat Koskenvesan mukaan kuitenkin vain osatotuus pyrittäessä parantamaan tuottavuutta ja yhteistyötä rakentamisessa. Jotta tämä ikuisuuspulma olisi ratkaistavissa mahdollisimman hyvin, on pureuduttava yhteistyön laatuun ja siihen, miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa; tätä viestiä Koskenvesa vie rakennusalan yrityksiin.

”Ajatellaan vaikkapa lean-filosofiaa ja Last Planneria, joka on yleistynyt työmailla ryminällä sen jälkeen, kun työmaat oivalsivat sen edut. Kun kukin pääsee itse vaikuttamaan työsuorituksensa aikatauluun ja toteutusedellytyksiin, hankkeen eteneminen ei jää siitä kiinni, että olisi vaillinaiset lähtötiedot tai ylipäänsä vaillinaiset edellytykset tehdä”, Koskenvesa selvittää.

Vangit opettivat luottamuksen merkityksen

Hän ottaa anonyymeja esimerkkejä työmaista, joiden vetäjiin hän on koulutustyössään tutustunut. Sellainen työmaa pärjää todennäköisimmin, jossa mestari luottaa työntekijöihinsä ja kunnioittaa heitä.

”Ääriesimerkkinä voi pitää työmaata, jossa oli tilaajan toivomuksesta hyödynnettävä vankityövoimaa. Vastaava mestari otti vangit yksitellen keskusteluun ja kysyi, mitä kukin haluaisi työmaalla tehdä. Kun homma sitten oli käynnissä, tilaaja tuli äimän käkenä ihmettelemään, mitä työmaalla oli tapahtunut, kun vastaava oli saanut työt etenemään”, Koskenvesa kertoo.

Miksi kukaan ei johda suunnittelua?

Anssi Koskenvesan ajoittain voimakkaitakin mielipiteitä kuuntelee mielellään. Kun sävy on perustaltaan myönteinen, kriittinen ote ei tunnu ketään syyllistävältä.

”Rakentamisen kulttuurissa on edelleen paljon kehitettävää. Yksi tavallinen puute rakennushankkeissa on se, ettei suunnittelua käytännössä johda kukaan. Suunnittelua tulee johtaa yhtä lailla kuin tuotantoa työmaalla. Pääsuunnittelija ei sitä voi tehdä, siinä mielessä termi saattaa johtaa harhaan. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun yhteensovituksesta, mutta jonkun on aidosti johdettava suunnittelun prosesseja.

”Ennen rakennustyöhön ryhdyttiin paljon paremmilla, valmiimmilla kuvilla”, hän sanoi Risto Pesosen Rakennuslehdelle tekemässä haastattelussa pari vuotta sitten.

Tänä keväänä Rakennusliiton jäsenille tehty kysely vahvisti, että suunnitelmien myöhästyminen tai suunnitelmissa olevat puutteet ovat keskeinen syy koko rakentamisketjun liialliselle kiireelle, mikä näkyy sitten laadussa.

”Jos suunnittelijoilla ei ole lähtötietoja, ei kuviakaan synny. Ja jos urakoitsijat eivät saa suunnitelmia sovitusti eivätkä aliurakoitsijat voi luottaa mestojen olevan valmiit oman urakan aloittamiselle, varaudutaan puskureilla. Hukkaa ja venttatunteja syntyy. Niistä venyneet kokonaisajat pitkälti aiheutuvat”, Koskenvesa sanoo.

Projektinjohtourakassa ja sitä uudemmissa yhteistoiminnallisissa toteutusmuodoissa on Koskenvesan mukaan luonnollisia edellytyksiä korjata tämä puute, kunhan se mahdollisuus vain käytetään.

Tietomallinnuksen yleistyminen on Koskenvesan mukaan hyvä asia myös johtamiskulttuurin ja tuottavuuden kohentamisessa, koska tietomalli oikein käytettynä sekä ehkäisee virheitä ennalta että paljastaa lähtötietojen puutteet.

”Tietomallintamalla tehty suunnittelu liittyy Leaniin ja Last Planneriin. Se ikään kuin pakottaa osapuolet entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön”, Koskenvesa päättelee.

Väitöskirja tuottavuudesta tekeillä

Väitöskirjaansa rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä viimeistelevä Anssi Koskenvesa harmittelee, että rakennushankkeiden läpimenon kokonaisaika ei vuosikymmenien aikana ole lyhentynyt odotusten mukaisesti.

Työmaan koneellistaminen on edennyt voimalla viime vuosikymmeninä ja nopeuttanut kaikkia osasuorituksia, mutta kokonaisuudessa tulos ei näy. Osasuoritukset eivät etene jouhevasti.

”Vain yksittäistä työtehtävää ja –menetelmää kehittämällä ei päästä asian ytimeen. Toimintatapojakin pitäisi muuttaa”, arvioi Koskenvesa samaisessa Pesosen haastattelussa.

Aliurakointiasteen kasvaminen on lisännyt pääurakoitsijoiden tuotannonohjauksen ongelmia.

”Tosin rakennusliikkeiden omillekaan miehille ei osata enää rakentaa työurakoita ja heidän sitouttaminen tavoitteisiin on hankalaa, kun työurakoiden hinnoittelu koetaan vaikeaksi.”

Tuotantoprosessia on muuttanut valmisosa-asteen kasvaminen, jolloin työn siirtäminen tehtaaseen näyttää nostavan kokonaistuottavuutta työnjaon muuttuessa.

”Tilaelementtejä tuodaan taas työmaille parin vuosikymmenen tauon jälkeen. Se vaikuttaa rakentamiseen merkittävästi. Sekä työnjaon, aikataulujen että laadun suhteen. Moduulirakentamiseen liittyy koko prosessin kehittäminen.”

Valmentajana työmailla ja jalkapallossa

Anssi Koskenvesa on kirjoittanut monia oppikirjoja rakennustuotannosta: Last Planner – työmaan toimiva tuonnonohjaus (Lauri Koskelan ja Jarkko Sipin kanssa), Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu (Satu Sahlstedtin kanssa), Rakennustöiden menekit 2015.

Hyvää oppia työmaiden valmentamiseen Koskenvesa on saanut vapaa-ajanrakkaudestaan jalkapallosta, jossa hän on itsekin toiminut valmentajana.

Viime aikoina häntä on ilahduttanut suosikkiseura Liverpoolin menestys.

Sekä rakentamisessa että jalkapallossa menestys tulee hyvällä tiimityöllä. Voittavaa joukkuetta ei rakenneta hankkimalla jokaiseen otteluun pelipaikkansa halvin saatavilla oleva pelaaja, kuten toinen tuotannon ja tuottavuuden opettaja, TTY:n Juha-Matti Junnonen on huomauttanut.