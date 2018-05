Helsingin Jätkäsaareen rakennettava ja SRV:n kehittämä Wood City -hanke nytkähti keskiviikkona voimakkaasti eteenpäin, kun SRV ja Supercell allekirjoittivat lopullisen sopimuksen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon kaupasta.

Wood Cityn puukortteli pitää sisällään 8-kerroksisen toimistotalon, hotellin, kaksi Helsingin Asuntotuotantotoimiston asuinkerrostaloa sekä kaikille yhteisesen kolmikerroksisen pysäköintitalon. Wood Cityn arkkitehtuurilla luodaan modernia, yhtenäistä kaupunkikuvaa, jossa hybridikorttelin toimintojen monipuolisuus avataan näkyville katutasolla.

Hankkeen valmistelevat työt käynnistyvät välittömästi. Osapuolet eivät julkista lopullista kauppasummaa.

”Halusimme Supercellille pysyvän kodin Helsingistä, paikan jossa voimme tehdä pelejä seuraavat vuosikymmenet. Wood Cityn kautta olemme saaneet ainutlaatuisen tilaisuuden suunnitella juuri meille ja meidän kulttuurille sopivat tilat. Tavoitteena onkin luoda tästä tilasta ja ympäristöstä paras mahdollinen paikka tehdä pelejä,” Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen toteaa.

SRV jatkaa edelleen tiiviisti sijoittaja- ja operaattorineuvotteluja Wood City -puutalokortteliin suunnitellun hotellin osalta.

Kosteudenhallinnassa ongelmia

ATT:n asuinkerrostalojen rakennustyöt käynnistyivät vuoden vaihteesta 2015–2016, ja talot valmistuvat loppuvuodesta 2018. Hanke on saanut epäilevää julkisuutta, kun viime vuoden lopulla uutisoitiin työmaalla tapahtuneista kosteusvaurioista.

Puuelementtitoimitusten viiveet ja norjalaisen asennusfirman omapäinen suhtautuminen kosteudenhallintaohjeisiin olivat keskeisiä syitä kosteusvahinkoihin. Lue tästä lisää aiheesta tehdyistä diplomitöistä.

Wood City on kosteudenhallinnan osalta varmaan Suomen tarkimmin tutkittu kohde. Kosteudenhallintasuunnittelun on tehnyt Sweco ja ulkopuolisena tarkastajana sille on ollut Ramboll. Lisäksi Vahanen on toiminut ATT:n kosteusteknisenä asiantuntijana ja tehnyt mittauksia kohteessa.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan Wood City kortteli valmistuu kokonaisuudessaan vaiheittain vuoden 2020 aikana. Puutalokorttelin kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa.