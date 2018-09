Bravida teki viidennen yritysostonsa Suomessa

Ostettava yhtiö Ab Hangö Elektriska – Hangon Sähkö oy tarjoaa sähkö- ja lvi-teknisiä kokonaisratkaisuja asiakkailleen Suomessa ja Ruotsissa.

Merkittävä osa yhtiön liiketoiminnasta koostuu huoltopalveluista. Yhtiön palveluksessa on 90 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan myötä Bravida vahvistaa asemiaan eteläisessä Suomessa.

”Bravidalla on selkeä strategia kasvaa Suomessa. Yritysoston kautta meistä tulee entistä vahvempi kokonaisratkaisujen toimittaja Etelä-Suomen alueella. Hangon Sähkö on hyvin toimiva yritys, ja se on selkeästi johdettu. Nämä seikat antavat hyvän pohjan kehittää toimintaamme yhdessä”, Bravidan konsernijohtaja Mattias Johansson kertoo.

Hangon Sähköllä on pääkonttori Hangossa ja lisäksi toimisto Billnäsissä. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa.

Hangon Sähkön omistajista Henry Holmgård jää eläkkeelle ja Jörgen Henriksson on nimitetty Bravida Finlandissa yksikönjohtajaksi.

Yrityskaupoilla markkinoille

Tämä on Bravidan viides yritysosto Suomessa. Yhtiön toiminta Suomessa alkoi vuonna 2015, kun se osti Peko-sekä Halmesvaara-konsernit. Tämän jälkeen Bravida on ostanut Pohjanmaalta Asentaja Groupin sekä linjasaneerauksiin erikoistuneen Adison oy:n pääkaupunkiseudulta.

Bravida kuuluu Pohjoismaiden suuriin taloteknisiin asennus- ja kiinteistöhuoltoyhtiöihin, ja sillä on yli 10 000 työntekijää. Liikevaihto oli viime vuonna 17,3 miljardia kruunua, mikä kruunun nykykurssilla tekisi noin 166,5 miljoonaa euroa. Yhtiön kasvustrategiaan kuuluu laajentuminen Suomessa, jossa yhtiöllä on tällä hetkellä noin 500 työntekijää