Kalasataman Redi on vain yksi monista – kymmenessä vuodessa kauppakeskusten määrä lisääntynyt selvästi

Redin asemaa helpottaa se, että se on hyvien liikenneyhteyksien päässä: etuoven eteen pääsee metrolla ja bussilla Itäväylältä. Redissä on myös parituhatta pysäköintipaikkaa.

Pääkaupunkiseudulla valmistuu lähes samaan aikaan useampi hanke. Pasilaan rakentuu parhaillaan kauppakeskus Rediä suurempi Tripla-keskus, joka sekin on raideyhteyden päässä.

Triplan kauppakeskuksen Mall of Triplan on määrä olla valmis vuoden päästä syksyllä. Rakennuttajayhtiön omistavat yhdessä YIT, Etera, Onvest ja Fennia.

Espooseen rakennettava kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin hanke Lippulaiva sijaitsee sekin länsimetron toisen vaiheen varressa.

Vaikeampi projekti

Rediä rakensi SRV, jolle kauppakeskus on yhtiön historian suurin, arvoltaan yli miljardin euron hanke. Kaikki ei ole kuitenkaan mennyt kuin Strömsössä.

SRV antoi viime viikolla tulosvaroituksen, jonka mukaan konsernin koko vuoden operatiivinen liiketulos jää miinukselle. Syynä on etenkin Redin kustannusten kasvu.

SRV:n talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkäsen mukaan kustannusten nousun taustalla oli useampikin tekijä.

”Yksi syy oli se, että projekti oli teknisesti ennakoitua vaikeampi. Sattui myös myöhästymisiä”, Pitkänen sanoo uutistoimisto Startelille. Lopussa Rediä rakennettiin kolmessa vuorossa.

Päätöksiä tehtiin myös ennen kuin nykyinen, kustannuksia nostanut rakennussuhdanne alkoi, Pitkänen toteaa.

Hänen mukaansa Redin vuokrausaste on nyt noin 85 prosenttia. SRV operoi itse kauppakeskusta, johon ovat sijoittaneet SRV:n lisäksi myös Ilmarinen, OP ja LähiTapiola.

Vetovoimaa riittää yhä

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Johanna Ahon mukaan suuntaus näyttää olevan se, että uusissa kauppakeskuksissa painottuvat hyvät liikenneyhteydet.

”Yksi trendi on ollut nyt raideliikenne. Hyvien liikenneyhteyksien lisäksi toinen suuntaus on ollut asuntojen rakentaminen kauppakeskusten yhteyteen ja kolmas on viihteellisyys ja elämyksellisyys sekä kahvilat ja ravintolat”, Aho sanoo.

Kauppakeskusyhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa on nyt 101 kauppakeskusta, kun niitä kymmenen vuotta sitten oli 68 kappaletta. Samaan aikaan perinteisten ostoskeskusten määrä on laskenut nopeasti.

”Näitä on purettu kymmenkunta viimeisinä vuosina, tosin joissakin tapauksissa paikalle on rakennettu uudestaan.”

Suomen ensimmäinen kauppakeskus on Forum, joka avattiin Helsingin keskustassa jo vuonna 1952 olympialaisten aikoihin. Forum toimii edelleen, mutta on muuttanut vuosien saatossa muotoaan reippaasti