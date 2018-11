Upouuden koulun lattiat jouduttiin repimään auki ja asentamaan uudelleen – Nyt kosteusvaurioita on löytynyt taas

Länsivantaalaisen Kanniston koulun sisäilma on jälleen tutkimuksen kohteena. Vanhemmat ovat tiistaina saaneet rehtori Stina Tonterilta viestin, jossa hän kertoo tarkempien kosteusmittausten alkamisesta ensi perjantaina.

Yli 300 oppilaan koulu valmistui vuonna 2011. Se päätyi otsikoihin, kun ilmeni, että rakennusvaiheessa muovimattoa oli asennettu liian märän betonin päälle. Opettajat ja oppilaat alkoivat oireilla melko pian koulun valmistumisen jälkeen.

Kosteusmittauksissa todettiin jopa yli 90-prosenttisia kosteuspitoisuuksia muovimaton alla. Vantaan tilakeskus kunnosti koulun opetustiloja omalla kustannuksellaan vuonna 2014. Tuolloin lattioista hiottiin pois vanha muovimattoliima, betonia kuivatettiin, käsiteltiin epoksiyhdisteellä ja asennettiin uudet muovimatot.

Koulun urakoitsija rakennusyhtiö YIT suostui maksamaan kaupungille 200 000 euroa lattiaremontista.

Mahdollisia ongelmapaikkoja paljastunut

Kannistossa on tämän syksyn aikana tehty pintakosteusmittauksia, joissa on ilmennyt mahdollisia ongelmapaikkoja lähinnä koulun lattioissa. Pintakosteusmittaukset ovat suuntaa-antava, sen jälkeen on muilla menetelmillä selvitettävä, johtuuko mittarilukema kosteudesta vai jostain muusta.

”Pintakosteusosoittimet mittaavat sähkönjohtavuutta, joten niiden perusteella ei voi vielä tietää, onko mittauspisteessä todella kosteusongelmia”, sanoo Vantaan sisäympäristöasiantuntija Leena Stenlund.

Vasta muilla tarkemmilla mittausmenetelmillä voidaan saada varmempaa tietoa rakenteen kosteudesta ja kosteuden syystä.

HS:n tietojen mukaan joitakin lapsia on oireillut neljän vuoden takaiseen remontin jälkeenkin, vaikka mittava lattiaurakka poisti silloin suurimmat haittatekijät.

Rehtori Tonterin mukaan tänä syksynä henkilökunnasta on muutama ihminen oireillut. Hän on pyytänyt tilakeskukselta kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän perustamista.

Kannistossa on nyt mitattu myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli niin sanottuja VOC-yhdisteitä. VOC-mittausten tulokset eivät vielä ole valmistuneet.

Muovimattoliimojen hajoaminen liian märän betonin päällä tuottaa muun muassa näitä haitallisia yhdisteitä.

Viikonloppuna tehtävien porausmittausten tuloksista on tietoa luvassa marraskuun lopussa.

Paviljonkikoulun sijainnista ei vielä päätöstä

Vantaa teettää parhaillaan kattavaa oirekyselyä kaikissa kouluissa, päiväkodeissa ja ammattioppilaitos Variassa. Kaupunki on varannut ensi vuoden budjetissa viisi miljoonaa euroa sisäilmakorjauksiin.

Poliitikot ovat myös budjettineuvottelujen yhteydessä varmistaneet, että ensi vuoden aikana kaupunkiin saadaan paviljonkikoulu niiden lasten ja opettajien tarpeisiin, jotka eivät voi vanhoissa tiloissa enää oleskella.

Tämän noin 80 000 euroa maksavan paviljonkikoulun sijainnista ei vielä ole tehty päätöstä.