Solwers osti jälleen yhden suunnittelutoimiston

Nyt Solwers laajentaa osaamistaan rakennesuunnittelussa ostamalla Contria oy:n emoyhtiön Timo Teppo oy:n osake-enemmistön. Contrialla on laaja kokemus teollisuus-, liike- ja julkisten rakennusten suunnittelusta, ja sen henkilökunnalla on vahvaa rakennusten tietomallintamisen osaamista. Vuonna 2009 perustetun Contrian päätoimipaikka on Vaasassa, ja sillä on myös aluetoimisto Seinäjoella. Yhtiössä työskentelee 22 henkeä. Yhtiön juuret juontavat yli 50 vuotta vanhasta Insinööritoimisto Timo Teppo oy:stä ja Finnmap-konsernista.

”Solwersin BIM-jatkokehitys rakennusprosesseissa lähtee nyt vauhdilla kehittymään ja entistä vahvemmalta pohjalta”, Solwersin hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas toteaa tiedotteessa.

Vasta viime viikolla Solwers kertoi hankkineensa lvi- ja akustiikkasuunnitteluyhtiö Zenner oy:n. Solwers aloitti laajentumisensa viime vuonna, ja nyt tehdyn kaupan myötä konserniin kuuluu yksitoista yhtiötä, joissa työskentelee lähes 250 henkilöä. Suomessa Solwers-yhtiöitä ovat edellä mainittujen lisäksi aDT, Polyplan, Finnmap Infra, Rockplan, Kalliotekniikka Consulting Engineers, Varsinais-Suomen Kalliotekniikka, Accado, Insinööritoimisto Pontek sekä Ruotsissa Rockplan Sweden Ab.

Solwers kertoo keskeisenä liikeideanaan olevan kustannustehokkaat ja kannustavat työyhteisöt, joissa on minimoitu turha byrokratia ja raportointi. Tämä antaa yhtiöiden asiantuntijoille mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti asiakasprojektien korkealaatuisten ratkaisujen hoitamiseen.

”Solwersin tavoitteena on koota oman alansa parhaat tekijät yhteen. Strategianamme on laajentua edelleen huippuyhtiöiden verkostona. Kilpailukykymme perustuu kokeneiden ja erikoistuneiden yhtiöiden verkostoon ja jokaisen verkostossa mukana olevan yhtiön omaan toimintaan. Kaiken lisäksi hyötynä on verkoston tuoma lisätuki toiminnan kehittämiseen ja asiakaspalveluun.”