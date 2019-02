Esivalmistus lisäsi tehoa ja laatua

Rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Antti Peltokorpi ja tutkijatohtori Rita Lavikka tutkivat rakentamisen esivalmistuksen, kuten moduulien ja talotekniikkaesivalmisteiden käytön, lisäämistä Aalto-yliopistossa.

Heidän mukaansa esivalmisteiden käyttö voisi nostaa rakentamisen laatua, vähentää materiaalihukkaa, tehdä työmaista ja työskentelyolosuhteista turvallisempia sekä nopeuttaa rakennusprojektien valmistumista.

Parhaimmassa tapauksessa se voisi myös laskea rakennuskustannuksia.

”Me yritämme nyt kehittää menestyksekkään esivalmistuksen reseptin”, Peltokorpi sanoo.

Tutkimuskohteina heillä on muun muassa kylpyhuonemoduuleja kerrostaloissa, erilaisia talotekniikkavalmisteita putkiremonttikohteissa, konehuoneita ja käytäväputkistoelementtejä toimistoissa sekä putkistoelementtejä sairaalakohteissa.

Tutkimus on osa Building 2030 -konsortion työtä.

Teollistaminen lisää tuottavuutta 1970-luvulla Suomessa rakennettiin asukaslukuun nähden eniten asuntoja maailmassa. Se ei olisi onnistunut ilman rakentamisen teollistamista, joka lähes puolitti rakennuskuutiota kohden käytetyt työtunnit. Yhdessä rakennustyömaiden koneellistamisen kanssa betonirungon tekemiseen käytetty aika putosi kahdeksanteen osaan vuosina 1955–1975. Sen jälkeen kerrostalorakentamisen tuottavuus on polkenut paikallaan. Nyt uutta tuottavuusloikkaa tavoitellaan tahtituotannon, logistiikan tehostamisen, tietomallinnuksen ja talotekniikan esivalmistuksen lisäämisen kautta. Seppo Mölsä

Koko prosessi muuttuu

Viimeisen vuoden aikana Lavikka ja Peltokorpi ovat tutkineet, millaisia rakennusprosessin muutoksia esivalmistuksen lisääminen edellyttäisi.

”Ensimmäinen tapa lähestyä esivalmistusta on tuoda esivalmisteita perinteiseen projektimaailmaan”, Lavikka sanoo. ”Toinen tapa, jota on kokeiltu esimerkiksi pientalotuotannossa, on muuttaa koko yrityksen toiminta prosessimaiseksi.”

Lavikan mukaan esivalmistus vaikuttaa suunnittelu-, rakennus-, asennus- ja logistiikkaprosesseihin.

”Siispä esivalmisteiden käyttö edellyttää hyvää etukäteissuunnittelua, johon tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä esivalmisteiden tuottajien on osallistuttava aikaisessa vaiheessa rakennusprojektia.”

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Antti Peltokorpi. Kuva: Liisa Takala

Lindbäcks Suomeen

Esimerkkinä pitkälle kehittyneestä modulaarisuuden hyödyntämisestä he mainitsevat ruotsalaisen Lindbäcksin.

Teollisesti puukerrostaloja valmistava perheyritys on tehnyt tutkimusyhteistyötä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa vuodesta 1994 alkaen ja tuottanut yli 12000 moduuleista tuotettua kerrostaloasuntoa.

Yritys on tulossa Suomen markkinoille ja on siksi ostanut osan Suomen puukerrostalot oy:stä. Yksi vaihtoehto tehtaalle on Hämeenlinna.

Lavikan mukaan Lindbäcks on hieno esimerkki pitkäjänteisestä työstä tekniikan kehittämiseksi.

Tutkijatohtori Rita Lavikka. Kuva: Liisa Takala Talotekniikka keskiössä

Toistaiseksi Peltokorpi ja Lavikka ovat keskittyneet eritoten talotekniikan esivalmistuksen esteiden ja mahdollisuuksien tutkimiseen.

”Esimerkiksi tilamoduulien hyödyntäminen on huomioitava suunnittelun ensimetreillä, kun taas keskus-, siirto- ja pääteosien käytöstä voidaan tehdä päätökset hieman myöhemmin suunnitteluprosessissa”, Lavikka sanoo.

Tutkijoiden mukaan tilaajilla ei ole hyvää käsitystä esivalmisteiden hyödyistä tai niiden hankkimisesta.

Suunnittelijat toivoisivat tilaajan käyttävän samoja suunnittelijoita useissa projekteissa, jolloin oppiminen jatkuisi yksittäisten projektien yli.

”Tilaajalta toivotaan myös allianssihenkistä toimintaa, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen ja sopimisen”, Lavikka jatkaa.

Hänen mukaansa talotekniikkasuunnittelijoilta puuttuu esivalmistetasoinen suunnitteluosaaminen sekä siihen soveltuvat suunnitteluohjelmistot.

Yhtenä ratkaisuna haasteisiin voisi olla, että talotekniikkasuunnittelijat tekisivät suunnitteluvaiheessa yhteistyötä esivalmistajien ja talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa, esimerkiksi konsulttiroolissa.

”Suunnitteluratkaisuja olisi hyvä vakioida ja alkaa rakentaa esivalmistekirjastoja, joissa on hyviksi todettuja suunnitteluratkaisuja.”

Alustatalous on tulossa

Lavikan ja Peltokorven mukaan ulkomailla on herätty esivalmisteiden käytön liiketoimintamahdollisuuksiin.

Esimerkkeinä alan ulkomaisista yrityksistä Lavikka mainitsee kalifornialaiset Project Frogin sekä Katerran.

Autodeskin kanssa yhteistyötä tekevän Project Frogin verkkopohjaisen ohjelmiston avulla arkkitehti voi suunnitella rakennuskomponenteista kouluja ja toimistoja.

”Ideana ovat tuotekirjastot. Hyvä kysymys on, voisiko se tuotekirjaston tarjoama moduuli olla suomalainen”, Peltokorpi sanoo.

Katerra valmistaa suuria rakennuskomponentteja puusta. Se on rakentamassa teknologia-alustaa, jossa hyödynnetään standardoituja, yhteensopivia rakennusosia.

Peltokorpi toteaa, ettei esivalmisteiden käytön tarvitse tarkoittaa toistoa. Lopputuloksena voi olla hyvin uniikkeja muotoja ja ratkaisuja.

”Esimerkiksi yksilöllinen tietomallinnettu putkistoelementti voi olla laadun, työergonomian ja tuottavuuden kannalta järkevää esivalmistaa tehdasolosuhteissa, vaikka juuri vastaavaa elementtiä ei tarvitakaan muualla.”

Esivalmiste ei itseisarvo

Tutkijat yrittävät parhaillaan selvittää esivalmistuksen tuomaa taloudellista hyötyä. Peltokorven mukaan merkittävin hyöty esivalmisteista on aikataulusäästö, joka kääntyy rahaksi.

”Ei se auta, jos esivalmiste nopeuttaa jotain rakennushankkeen vaihetta, ellei sillä lyhennetä kokonaisrakennusaikaa”, Lavikka sanoo. ”Silloin esivalmiste näyttäytyy vain kalliina hankintana.”

Esivalmisteiden hyödyntäminen onnistuu parhaiten tahtituotannossa, jossa esivalmisteet ja logistiikka on otettu mukaan lyhentämään aikataulua.

Lavikka muistuttaa, ettei esivalmistus itsessään ole tavoite, vaan sen pitäisi tuottaa arkkitehtonisesti innostavia, toiminnallisia sekä terveitä rakennuksia. Kyse ei siis ole pelkästä tehokkuudesta. Esivalmisteiden käyttö parantaa myös työntekijöiden ergonomiaa ja turvallisuutta, ja tuotteet ovat pölyttömämpiä kuin työmaaoloissa kootut.

Moduulin avulla asunnon valmiusaste nousee nopeasti

Fira Modules valmistaa ja kehittää kylpyhuone- sekä parvekemoduuleja. Vuonna 2016 perustetun yrityksen Hämeenlinnan-tehdas käynnistyi vuonna 2017 ja tuotteiden toimitukset työmaille alkoivat viime vuonna. Toistaiseksi yritys on toimittanut hieman alle 200 kappaletta kylpyhuone-elementtejä. Parvekemoduuleja, niin sanottuja Noppa-parvekkeita, on toimitettu useita satoja.

Yrityksen päätavoite ei operatiivisen johtajan Sami Purtolan mukaan ole mahdollisimman suuri moduulien tuotanto, vaikka toistaiseksi yritys valmistaakin kaikki omat moduulinsa nähdäkseen kehitystyönsä tulokset. Yritys on mukana Building 2030 -konsortion tutkimuksissa.

Purtola uskoo, että rakennusalalla on tällä hetkellä sopivaa tahtoa uuden omaksumiseen. Hän sanoo moduulien käytön muuttavan rakennusalan käytäntöjä valtavasti.

”Kylpyhuonemoduulin nosto ja asennus kestää noin puoli tuntia. Huoneiston valmiusaste kasvaa samaan aikaan noin 50 prosenttia.”

Työmaaliikenne vähenee huomattavasti, kun mennään esivalmistukseen. Toisaalta siirrettävien kappaleiden koko kasvaa ja rakennustyömaa menee kohti kokoonpanotuotantoa. ”Työmailla, joilla on käytetty kylpyhuonemoduuleitamme, logistiikka on selkeytynyt, aikataulut pitävät paremmin ja rakennusaika on lyhentynyt.”