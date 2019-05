Näin pitäisi olla jokaisella työmaalla! – Talotehtaan nerokas keksintö estää katolta putoamiset ja tekee työnteosta helppoa

Nyt vietetään työturvallisuusviikkoa. Designtalo on näyttänyt esimerkkiä työturvallisuudessa, sillä sen omakotitalotyömailla on käytössä yhtiön itselleen kehittämä putoamissuojaus. Nerokas ratkaisu on nostanut pientalotyömaiden työturvallisuuden aivan uudelle tasolle.