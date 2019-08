Kuivaketju10 uudistui – tavoitteina selkeys ja joustavuus

Rakentamisen Laatu Rala ry on uudistanut Kuivaketju10-toimintamallin sähköisen järjestelmän.

Uudistus perustuu käyttäjiltä saatuun palautteeseen, ja sen tarkoitus on tehdä toimintamallin käytöstä entistä joustavampaa ja tehokkaampaa.

Järjestelmän uudistuksessa Kuivaketju10:n riskilistan vaatimia tehtäviä selkeytettiin ja niiden eri vaiheita poistettiin.

Nyt riskilistan hallinta on yhdessä näkymässä, joka sisältää sekä suunnittelu- että todentamistehtävät. Niiden sisältöjä on mahdollisuus muuttaa kunnes työ on dokumentoitu valmiiksi.

Uudessa järjestelmässä käyttäjä voi myös perua omia tehtäväkohtaisia kuittauksiaan ja hankkeen kosteudenhallintakoordinaattorin on mahdollista sijaistaa projektiin osallistuvia henkilöitä.

Projektin kaikista tapahtumista jää merkintä hankkeen tapahtumahistoriaan, mikä on kaikkien projektiin osallistuvien nähtävissä.

Uusi ominaisuus on myös projektikohtainen ilmoitusvirta, joka ilmoittaa yksittäisen käyttäjän kannalta olennaisista projektin tapahtumista.

Kuivaketju10-toimintamallia käyttää Ralan mukaan tällä hetkellä 7000 ammattilaista 2000 rakennusprojektissa ympäri Suomea.