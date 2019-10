Hiilineutraaliudesta voi tulla rakennusalan uusi tavoite – ”Kukaan ei pysty tähän yksin”

Rakentaminen vaikuttaa ilmastoon valtavasti. Rakennukset kuluttavat yli kolmanneksen kaikesta energiasta ja alan käyttää raaka-aineita enemmän kuin mikään muu teollisuus. Lisäksi rakentaminen ja niiden purkaminen tuottaa jopa puolet kaikista jätteistä.

Alan toimijat pohtivat ryhmissä asiaa tiistaina Hiilineutraali tulevaisuus nyt -seminaarissa Helsingissä.

”Hiilineutraalius voisi olla seuraava yhteinen ponnistus samaan tapaan kuin työturvallisuus ja harmaan talouden torjunta ovat olleet”, Rakennusinsinöörien liiton puheenjohtaja ja Foudia Housingin toimitusjohtaja Timo Kohtamäki kertoi ryhmänsä ajatuksista.

Rambollin kiinteistöistä ja rakentamisesta vastaava johtaja Juha Valtari arvioi, että tavoite on suuri, mutta keskeistä on yhteistyö.

”Kukaan ei pysty yksin tähän”, hän lisäsi.

Hänestä tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, koska Suomessa ja rakennusalallakin on kovaa osaamista ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpään mukaan kyse on arvoista ja vastuullisuudesta.

Työn tueksi tarvitaan tietoa ja työkaluja. Sweco PM:n toimitusjohtaja Maija Jokela kaipasi ryhmänsä ajatuksia esitellessään muun muassa yhteismitallista standardointia, työkaluja ja laskentamalleja. Jotta kilpailuasetelma ei vääristyisi, hän toivoi sääntelyä.

”Ilman viranomaisia tämä ei välttämättä etene.”

Meri voi tulvia presidentinlinnaan

Ilmasto on jo muuttunut selvästi. llmatieteenlaitoksen pääjohtaja Juhani Damski kertoi, että esimerkiksi joulukuut ovat jo yli viisi astetta lämpimämpiä kuin esiteollisella alalla. Vuonna 2100 tulvavesi voi yltää presidentinlinnan ikkunoihin, tehtiinpä mitä tahansa.

”Jotta maapallon lämpeneminen voidaan rajata puoleentoista asteeseen, tarvitaan radikaaleja toimia.”

Rakentamista haastetaan kahta kautta. Ensinnäkin talojen pitäisi elinkaarensa aikana käyttää mahdollisimman vähän energiaa ja muita luonnonvaroja. Toiseksi niiden pitäisi kestää ilmaston paineet eli ne eivät saisi esimerkiksi kastua, vaikka koko talven sataisi vettä.

Vaikka tilanne näyttää synkältä, Damski muistutti, että tietoa ja osaamista on paljon, mikä tuo mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua.

”Tässä on mahdollisuus sankarinviitan ottamiseen”, hän sanoi.

Jo nyt voidaan tehdä hiilineutraali talo

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on arvioinut, että keskeistä ilmastomuutoksen jarruttamisessa on energiatehokkuuden parantaminen, energian kysynnän alentaminen ja sähköistäminen.

Valtarin mukaan energiatehokkuus on iso konkreettinen asia niin nykyisissä kuin uusissakin rakennuksissa.

”Jo nyt pystytään suunnittelemaan hiilineutraali rakennus. Teknologia mahdollistaa sen.”

Vielä tällaista ei Suomessa Valtarin tietojen mukaan ole tehty, koska liiketaloudellisesti ideoissa on hiottavaa. Silti hän ei usko, että kaikki lopulta tyssää rahaan.

”Mennään tietyin askelin eteenpäin. Uskon, että hiilineutraalius on myös kannattavaa liiketoimintaa.”

Yksi esimerkki on Rambollin puolisen vuotta sitten Espooseen valmistunut uusi pääkonttori. Sen rakentamisessa on varauduttu tulevaan.

Keskimäärin 80 prosenttia lämmitys- ja jäähdytystarpeesta on Valtarin mukaan määrä tulla uusiutuvista lähteistä; maalämmöstä ja aurinkoenergiasta. Kellaria talossa ei ole, koska sadan vuoden päästä alueella on potentiaalinen tulvariski.