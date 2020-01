Helsinki-Vantaan jättihankkeen rakentamisen pitäisi edetä päivän tahdilla – parkkitalossa tahti meni heti sekaisin

Helsinki-Vantaan uuden jättiterminaalin rakentamisessa painottuu tahtituotannon ohjaama päivittäisjohtaminen. Leanin jatkuvan parantamisen tavoitteita tukee tiivis allianssiyhteistyö tilaajan, suunnittelijoiden, päätoteuttajan ja alihankkijoiden välillä.

Finavia laajentaa terminaali 2:sta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Laajennus käsittää kokonaan uuden sisäänkäynnin tulo- ja lähtöhalleineen, julkisen liikenteen uudelleenjärjestelyt sekä laajentuneen Schengen-liikennettä palvelevan porttialueen. 40 000 neliömetrin laajuinen terminaalilaajennus koostuu City Hallissa sijaitsevista lähtö- ja tuloauloista sekä Security Boxista, jossa on turvatarkastusaula. Samalla parannetaan pysäköinti- ja joukkoliikennejärjestelyjä.

Hankkeeseen kuuluu myös 1990-luvun alussa valmistuneen parkkihallin purkaminen laajennuksen tieltä ja uuden rakentaminen alueen eteläpäähän. Parkkihalliin tulee 1 800 autopaikkaa.

Uudisrakennustöiden päätyttyä vuoden 2021 lopussa alkavat nykyisen T2-terminaalin muutostyöt. Niiden laajuus on 35 000 neliömetriä. Terminaaliin tulee lisää tilaa kaupallista tilaa ja ravintoloita turvatarkastuksen jälkeen.

Koko 390 miljoonan euron hankkeen pitäisi valmistua vuoden 2023 lopulla, jolloin samalla päättyy Finavian vuonna 2014 käynnistämä miljardin euron investointiohjelma. Sen taustalla on matkustajamäärien valtava kasvu. Kun terminaali 2:n työt ja kaukolentoalueen laajennus valmistuvat ensi vuoden lopulla, on uutta terminaalitilaa saatu 103 000 neliömetriä.

Terminaali 2:n rakennustöiden allianssin muodostavat Finavia, SRV sekä laajennuksen suunnitteluryhmä arkkitehtitoimistot ALA ja HKP sekä Ramboll. Kaukolentoalueen on suunnitellut arkkitehtitoimisto PES-Arkkitehdit, rakennusurakasta vastaa YIT ja siihen liittyvän asematason rakentamisesta Destia.

Isojen urakoiden jakaminen eri vaiheisiin on tuttua Finavialle. YIT:n kanssa on ollut kuusi vaihetta ja Destian kanssa neljä vaihetta. SRV:n T2-hankeessa on kolme vaihetta.

Allianssi rakentaa terminaali 2:ta

Rakentaminen käynnistyi vuonna 2016 suunnittelukilpailulla, jossa arkkitehtuurin lisäksi mukana oli tekninen suunnittelu ja kustannukset. Terminaalin runkorakenteet päätettiin tehdä mahdollisimman yksinkertaisiksi ja taloudellisiksi.

ALAn Juho Grönholmin arkkitehtuurissa näyttävyys on kattorakenteissa. Sisääntulohallin puulippa on samanlainen kuin keskuskirjasto Oodissa ja puu näkyy rakennuksen sisäkatossakin. Alakatto koostuu yli 300 yksilöllisestä 3×6 metrin elementistä. Ne esivalmistetaan tehtaassa samoin kuin laajennusosan vesikattokin.

Suunnittelussa näkyy matkakeskusajattelu. Suunnittelun tavoitteena oli muuntojoustavuus, jota talotekniikan pitää tukea. Liikennepuolella korostuvat nykyistä sujuvammat yhteyden kehärataan ja kevyen liikenteen toiminnan parantaminen

Samaan aikaan suunnittelijoiden valinnan kanssa vuonna 2017 käynnistyi rakennuspalvelun tuottajan valinta. Finavian projektipäällikkö Tuomo Lindstedtin mukaan tässä vaiheessa ei pidetty tärkeänä sitä, että tarjoajat tietäisivät mitä tulevat rakentamaan. Olennaisempaa oli arvioida, miten rakentaja integroi porukkaa, miten se hallitsee muutokset ja miten se toteuttaa eri vaiheet. Rakentaminen ei saa aiheuttaa kuin ihan minimaalisesti haittaa lentokentän toiminnalle.

”Hinta oli mukana vertailussa, mutta valinnassa keskityttiin laatuun”, Finavian projektinjohtaja Martti Nurminen sanoo.

Allianssimalliin päädyttiin Lindstedtin mukaansa sen vuoksi, että se mahdollistaa parhaiten muutoksiin varautumisen ja vaiheittaisen toteuttamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan suunnitella ja rakentaa samaan aikaan, mutta myös tehdä muutoksia projektin aikana. Mallissa hankintamenettely on joustava ja kustannusten muodostuminen avointa.

Nurminen sanoo, että tilaajalle allianssi on kaikkein vaikein toteutusmuoto.

”Pitää olla aikaa olla mukana ja tehdä yhteistä päätöksentekoa. Ei voi tehdä käskyttämällä.”

Lentokentällä rakentaminen on vaativaa jo lentoliikenteen turvallisuusvaatimusten vuoksi. Terminaali 2:ssa lisähaastetta tuovat isot matkustajavirrat ja siitä aiheutuvat monimutkaiset järjestelyt.

”Me tiedämme, että rakentamisessa tulee olemaan merkittävästi ongelmia. Siksi on parempi ratkaista ne yhdessä. Tilaaja ei voi itse etukäteen määritellä, miten asiat tehdään. On parempi että kaikki suunnittelijoista ja operaattoreista lähtien ovat mukana ratkomassa asioita. Se edellyttää erittäin joustaa urakkamuotoa. Perinteisessä mallissa se olisi pelkkää claimausta”, Nurminen sanoo. Tällä hän tarkoittaa jatkuvaa reklamointi ja vaateiden tekoa.

”Jos tilaaja suunnittelee ja määrittelee asiat liian tarkkaan, menetetään paljon innovoinnista eli projektiälystä.”

Allianssissa rakentamista edeltävä kehitysvaihe on innovoinnin aikaa. Merkittäviä innovaatioita tehtiin useita. Ensimmäinen niistä kohdistui rakennusaikaiseen taksialueeseen. Suunnitelmien mukaan väliaikainen taksialue olisi pitänyt siirtää kauaksi terminaali ykkösen luo, mikä olisi heikentänyt asiakaskokemusta. Kustannusmielessäkin osoittautui edullisimmaksi säästää taksiliikenteen alla oleva kansi. Se myös helpotti töiden vaiheistusta.

Suunnittelukilpailussa pysäköintilaitos oli suunniteltu maanalaiseksi. Sitä ei olisi kuitenkaan pystytty ilman isoja riskejä tekemään Kehäradan tunnelin ja pääratavarausten vuoksi. Siksi pysäköintilaitosta rakennetaankin nyt maan päälle. Samalla sen kapasiteettia saatiin nostettua.

Kolmas innovaatio liittyy uuteen Kehäradan yhteyteen. Sillä nopeutetaan nykyistä kulkua radalta asemalle. Aluksi ajateltiin, että se vaatisi työtunnelin, mikä olisi aiheuttanut aikatauluhaittaa muulle rakentamiselle. Sitten keksittiin, että kulku voidaankin louhia ylhäältä alas, koska laituri sijaitsee alueen alla.

Rakennustöiden alkukin oli melkoista innovointia, kun yhteensä 39 pientä projektia piti saada tontilla valmiiksi puolessa vuodessa, jotta matkustajaliikenteelle ei olisi tullut häiriöitä.

Keskeisillä aliurakoitsijoilla on omat allianssinsa

Allianssin tavoitteisiin on sidottu myös kolme keskeistä aliurakoitsijaa. Ne eivät kuitenkaan tule varsinaiseen allianssisopimukseen vaan kyseessä on aliurakka, joka otettu allianssisopimuksella. Nurmisen lähtökohtana oli, että aliurakoitsijalla pitää olla mahdollisimman paljon omia työntekijöitä.

”Ei ole järkeä hakea aliurakoitsijaa joka hakee aliurakoitsijoita, SRV pysyy samaan. Emme tarvitse turhia välikäsiä.”

Alun perin infratöiden allianssikumppaniksi valittiin Destia, mutta kun sen kanssa ei tavoitekustannuksesta päästy yksimielisyyteen, annettiin Kreatella kaksi viikkoa aikaa tehdä vaihtoehtotarjous. Kreate on viime kesästä lähtien tehnyt maarakennustöitä, siltoja ja perustuksia anturan yläpintaan saakka.

Consti ja Quattroservice tekevät talotekniikkatöitä allianssipohjalta. Parkkihallin talotekniikkatöistä on jo tehty tilaus ja työt ovat käynnissä, mutta terminaalirakennuksen osalta tate-urakoitsijat ovat vielä kehitysvaiheessa ilman lopullista toteutusvaiheen tilausta.

Allianssihenki näkyy hyvin hankkeen organisaatiokaaviossa. Siinä on vain henkilöitä mutta ei yritysnimiä. Henkilöillä on selvät roolit ja vastuut ja heiltä odotetaan nopeita päätöksiä. Niiden tueksi hankkeessa on selvä päätöksentekopyramidi. Suurin osa päätöksistä pitää tehdä alemmilla tasoilla. Niitä ei voi delegoida ylöspäin kuin tietyin ehdoin.

SRV:n työmaapäällikkö Jukka Nikkolalle allianssi on toimintatapana uusi.

Allianssi muuttaa hänen mukaansa johtamista sikäli että, pääurakoitsija ja aliurakoitsijat ovat yhdessä suunnittelemassa tekemistä. Kun mukana on myös ihan uusi aikataulujärjestelmä, tahtituotanto, lisää se Nikkolan mukaan huomattavasti yhteistyötä aliurakoitsijoiden kanssa.

”Kun koko ketju on yhdessä, asiat tulee suunniteltua paljon aiempaa tarkemmin ja aliurakoitsijoita ohjataan heti oikeaan suuntaan”, hän sanoo.

”Me olemme kehityksessä mukana ihan positiivin mielin. Asenteet eivät muutu kuitenkaan ihan hetkessä.”

Parkkihallissa jouduttiin ottamaan heti uusi tahti

Tahtituotanto on olennainen osa Finavian johtamisfilosofiaa leania. Siinä kiteytyy Martti Nurmisen ajatus ottaa ongelmista kiinni välittömästi. Se onnistuu parhaiten päivittäisjohtamisella.

Ensimmäisenä tahtituotantoa päästiin kokeilemaan parkkihallin talotekniikkatöissä. ”Pysäköintilaitosta lähdettiin ihan tarkoituksella tekemään niin, että tämä on vaan pakko käynnistää”, allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä kertoo.

Aika nopeasti huomattiin, että tahtituotannon edellytykset eivät olleet kunnossa. Ongelmien syynä oli parkkitalon tekniset tilat, joiden suunnitelmat eivät olleetkaan riittävän valmiit. Siksi tahtituotantoon päätettiin ottaa uusi lähtö vuoden vaihteessa. Sitä ennen varmistettiin leanin työkalua last planneria apuna käyttäen, että edellytykset ovat varmasti kunnossa.

Inkilä ei pidä kokemusta takaiskuna vaan esimerkkinä leanin yhdestä perusajatuksesta, jatkuvasta parantamisesta. Tapauksesta opittiin se, että tuotannonsuunnitteluun on panostettava vielä enemmän.

”Jukka sanoi jo puoli vuotta sitten, että mökki pitää rakentaa tuohon pöydälle kertaalleen silleen että kaikki tietävät miten se tapahtuu. Siitä tuleva tieto laitetaan sitten aikatauluun. Silloin me ollaan paljon lähempänä onnistumista.”

Vaikka SRV:llä on kokemusta tahtituotannosta jo useammasta kohteesta, muun muassa parhaillaan rakennettavasta Siltasairaalasta, Helsingin yliopiston Tiedekulmasta, toimistotalo Pressistä, on haaste silti kova, sillä tahtituotantoa ei ole aiemmin käytetty tässä laajuudessa Suomessa. Haastavuutta lisää se, että tiloissa ei ole suurta toistuvuutta.

Nikkolan mielestä tahtituotannosta olisi kannattanut tehdä päätös jo kaksi vuotta sitten.

”Silloin se lähtisi rullaamaan alusta asti.”

Nikkola kertoo, että parkkitalossa 4d-laseja on käytetty apuna törmäystarkastelussa varmistamaan, että tahtituotantoon ei tule esteitä

Tahtituotanto on suunniteltu toteuttavaksi kahdella tuotantojunalla, joissa työt etenevät aliurakoitsija kerrallaan päivän tahdissa. Matkatavarajärjestelmää palvelevat tilat ovat on erotettu pääjunasta, sillä se on kriittinen saada asennukseen.

Tahtituotannolla haetaan varmuutta aikatauluun

Inkilä ja Nikkola arvioivat, että jos tahtituotannossa onnistutaan, saadaan aikaan tasainen tuotanto ja varmuutta siihen, että aikataulu pitää. Talotekniikka-allianssissa se tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä pienemmällä henkilöstöllä ja pystytään siten alittamaan tavoitekustannukset. Myös laadun odotetaan paranevan, kun toiminta muuttuu suunnitelmallisemmaksi ja tiloja otetaan vastaan vaiheittain.

Itsestään nämä edut ei kuitenkaan synny vaan tahtituotanto vaatii normaalia enemmän panostamista suunnittelun ohjaamisen ja aikatauluttamiseen, tuotannon suunnitteluun ja työnjohtamiseen. Inkilä sanoo, että koska suunnittelijat ovat mukana allianssissa, ymmärtävät he, mitkä asiat pitää olla suunniteltuna valmiiksi, jotta tahtituotanto toimii.

Allianssissa on mietitty yhdessä riittävät tahtialueet sekä suunnittelupaketit. Suunnittelijoilla on siten selkeä aikataulu minkä mukaan mennään.

Tahtituotannossa on kyse päivittäisjohtamisesta, jota tukee kaksi viikkopalaveria. Ensimmäisessä päivitetään tilannekuva ja toisessa, tahtikontrollipalaverissa, katsotaan esteet ja eteneminen sekä ratkaisut esteiden poistamiseksi.

Tahtiaikataulusta tehtiin syksyllä yleisaikataulutasoinen versio. Siinä on haarukoitu työkuormia päivän tahtiaikatauluun. Nyt sitä hiotaan sellaiseen kuntoon, että tahtiin päästää. Keväällä alkaa sisävalmistusvaihe, jossa tahtiaikataulua erityisesti tarvitaan.

Nikkola kertoo, että tahtiaikataulu on tehty riittävän väljäksi. Jos tahtituotanto kuitenkin jostain syystä pysähtyisi, on aliurakoitsijoille mietittynä varamestoja. Nikkola myöntää kuitenkin, että tulee olemaan kova paikka, jos mesta loppuu ja joudutaan miettimään mitä sitten tehdään. Tilannekuva pitää olla koko ajan selvillä, jotta esteitä voidaan poistaa.

Tahtiaikataulun ohjaukseen käytetään last planneria. Nikkolan mukaan toteutusvaiheessa on huomattu last planneria on helpompi käydä mallin kautta kuin niin, että aliurakoitsijat ja suunnittelijat käyvät viikottain liimaamassa seinälle laput edistymisestään.

”Big roomissa on yksinkertaisempaa kysyä ja saada vastaukset heti.”

Koko terminaali 2:n hankkeen ydin on 1200 neliömetrin laajuinen big room -tila, jossa ovat kaikki allianssin osapuolet näkö- ja kuuloyhteydessä toisiinsa. Siellä ratkaistaan ongelmat yhdessä ja mielellään jo ennen kuin ne ehtivät haitata toimintaa.