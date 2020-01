Jyväskylän Hippos2020-suurhanke hakee edelleen rahoittajaa

Noin 230 miljoonan euron arvoiselta liikunnan ja vapaa-ajan suurhankkeelta puuttuu edelleen noin 50 miljoonan euron pääomasijoitus eikä rahoitustilanne ole edennyt viime keväästä, kun yksi sen pääsijoittajista eli finanssikonserni Fennia päätti yllättäen irtautua projektista liiketaloudellisten syiden vuoksi.

Rahoitus oli tarkoitus saada kasaan viime syksyn aikana, mutta uutta sijoittajaa ei ole vielä löytynyt.

Vuoden vaihteen jälkeen aloitettu rahoituskierros on hankintakilpailun jälkeen ensimmäinen varsinainen kerta, kun rahoituskierros järjestetään.

Kaupunki ja Lehto etsivät nyt sijoittajaryhmittymää tai yksittäistä sijoittajaa, jonka salkkuun erikoislaatuinen kohde sopii.

Työ ei ole ollut helppoa, sillä kohde ei ole puhdas kiinteistösijoitus, koska siihen sisältyy liikunta- ja tapahtumatoiminnan markkinariskiä. Sijoittajan suunnitelmiin pitää sopia myös liikuntaan, hyvinvointiin, tutkimukseen ja tapahtumiin keskittyvän keskuksen operatiivinen pyörittäminen.

”Vuoden vaihteen alkaneella rahoituskierroksella käymme läpi useita kymmeniä sijoittajia. Olemme tehneet kokonaan uudet sijoittajamateriaalit ja lisäksi keskuksen suunnitelmia on täsmennetty ja niihin on tullut lisää konkretiaa”, Jyväskylän kaupungin projektipäällikkö Kari Halinen kertoo.

Halisen mukaan tila-arkkitehtuuri on pysynyt samana, mutta pohja on nyt tehokkaampi.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa monitoimiareena ja areenakeskus, johon keskitetään kaikki kaupallinen toiminta. Tärkeimmät vuokrasopimukset on jo allekirjoitettu aiemmin ja tiloihin on tulossa esimerkiksi yliopiston, ammattikorkeakoulu, ravintolan ja päiväkodin toimintaa.

Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen olisi kestänyt alkuvuodesta 2019 loppuvuoteen 2023.