”Tämä on ollut valtava koettelemus”, SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kuvailee tuntojaan perustamansa yhtiön talousvaikeuksista

Yhtiö muun muassa myy omistuksensa kauppakeskus Redistä. Myös SRV:n omistuksia järjestellään uusiksi.

SRV:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön perustaja Ilpo Kokkila kertoo Rakennuslehdelle, että yhtiön talousvaikeudet on ollut henkisesti kova paikka.

”Täytyy sanoa, että tämä on ollut todella raskasta aikaa. Usko yhtiöön on ollut vahva ja sitten eteen tulee pettymys. On tämä ollut valtava koettelemus. Mutta elämä ei ole ruusuilla tanssimista, välillä on piikkejä pystyssä ja täytyy vain taistella eteenpäin. Onneksi nyt näyttää paremmalta. Mutta kova paikka tämä on ollut”, Kokkila sanoo.

Kokkila ei yksilöi, milloin hän näki asioiden lähtevän menevään yhtiössä vikasuuntaan.

”On helppoa lukea historian kirjoista, mitä on tapahtunut. On ollut paljon faktoja, jotka ovat nousseet pintaan liian hitaasti ja tarvittavat toimenpiteet ovat sitten myöhässä. Mutta pako ne toimenpiteet on tehdä”, Kokkila sanoo.

Miten veitsenterällä SRV:n selviytyminen on sitten ollut?

”Ei siihen ole määritelmää olemassa, nämä ovat prosesseja. Kun nähdään että korjausliikkeitä pitää tehdä, se lähdetään tekemään. Onneksi tilanne on nyt parempi.”

”Se on ollut yksi Redin monttu…”

Osakeannin myötä Kokkiloiden perheen omistusosuus SRV:ssä putoaa noin 40 prosenttiin.

”SRV:n on niin iso yhtiö, että on hyvä, että se on leveämmin omistettu. Yhtiön kannalta laajempi omistuspohja on hyvä”, Kokkila sanoo.

Vaikeuksista kertoo se, että SRV:llä on ollut käytössä kalliita, 12 prosentin korolla olevia hybridilainoja. Nyt julkisetussa prosessissa nämä lainat aiotaan muuttaa suunnatulla osakeannilla osakkeiksi.

”Uudet järjestelyt perustuvat neuvotteluprosessiin. Uskon, että osapuolilla on kokonaisuutena positiivinen mieliala. Siellä on vakaa usko valoisaan tulevaisuuteen. Yrityksen ydin on kunnossa”, Kokkila vastaa kysymykseen, miten mielellään velkojat tulivat yhtiön omistajiksi.

”Se on ollut yksi Redin monttu, joka on tuottanut lähes yksistään nämä tappiot. On vakaa usko, että nyt ollaan uuden hyvän alussa. Usko on vakaa, mutta aikahan sen vasta näyttää”, Kokkila lisää.

Osakejärjestelyt olivat yhtenä vaihtoehtona esillä myös silloin, kun hybridilainoja otettiin.

”Kaikki rahoitusvaihtoehdot käytiin läpi. Silloin tuli hybridilainavaihtoehto, mutta se on yhtiön kannalta kallis. On todella hyvä, että ne lainat onnistuttiin muuttamaan osakkeiksi. Se on parempi yhtiön kannalta.”

Riittääkö Kokkilan oma usko prosessin onnistumiseen ja yhtiön selviytymiseen?

”No ei tällaisella voimalla olisi lähdetty liikkeelle, jos minulla ei olisi uskoa”, hän sanoo.