Tripla veti yli 7 miljoonaa asiakasta vain kolmessa kuukaudessa

Mall of Triplassa kävin ensimmäisten kolmen kuukauden aikana yli 7 miljoonaa ihmistä. YIT kuvaa Triplaa valtaisaksi menestykseksi. Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas toteaa kysyttäessä, että he ovat Triplasta ”pirun ylpeitä”.

”Suomen kaikkien aikojen suurin hanke. Valmistui täsmälleen ajallaan. Kokonaisrakentamisajasta saatiin puristettua vuosi pois. Vuokrausaste on lähes 100 prosenttia. Hotelli on auennut hienosti”, Kauniskangas luettelee, miten monin eri tavoin Tripla on onnistunut.

Hanke on ollut myös taloudellinen menestys. Vaikka kauppakeskuksen rakentamisen loppuvaiheen kustannuksilla oli vuoden 2019 toisella puoliskolla merkittävä negatiivinen vaikutus YIT:n Toimitilat-segmentin tulokseen, projekti kokonaisuutena on ollut YTI:lle erittäin kannattava. Kauniskangas muistuttaa, että valtava Tripla oli todellisuudessa toistakymmentä erillistä pienempää projektia, ja että ne kaikki olivat kannattavia.

Trigonin kaavaa valmistellaan

Pasilassa on vielä hieman rakentamista jäljellä. Ensimmäiset Triplan asunnoista valmistuivat vuodenvaihteessa ja viimeiset ensi syksynä. Toimistoja enää viimeistellään.

Samaan aikaan Pasilan tornialueen länsiosan asemakaavaehdotus on valmisteilla. Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle touko-kesäkuun vaihteessa.

YIT:n Trigoni-hanke voitti lokakuussa 2018 Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen järjestämän Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Helmikuussa 2019 YIT, Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt allekirjoittivat sopimuksen hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta.

Aloitusalueeseen sisältyy kahden tornin ja jalustan rakentaminen. Alunperin korkeimmasta tornista piti tulla 180-metrinen, mutta tammikuussa kerrottiin, että siitä tuleekin tuleekin 200-metrinen. Tornit suunnittelee Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki.

Korkeimpaan torniin on suunnitteilla hotelli, asuntoja sekä näköalaravintola. Toiseen torniin on suunnitteilla toimistoja ja asuntoja. Jalusta sisältää kaupallisia tiloja, kivijalkamyymälöitä ja pysäköintipaikkoja. Aloitusalueelle arvioidaan syntyvän noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta ja 1 000 työpaikkaa.

Kauniskankaan mukaan tornitalojen rakentaminen voisi teoriassa alkaa jo tämän vuoden puolella, mutta on luultavaa, että rakennusluvissa menee pidempään. Triplan kaava meni aikanaan läpi ilman valituskierrosta ja YIT tietenkin toivoo, ettei myöskään Trigonin kaavasta valiteta.

”Emme lähde spekuloimaan asialla. Suomessa asioita hoidetaan avoimesti ja me pyrimme toimimaan Trigonin kanssa yhtä hyvin kuin Triplankin. Teemme kaiken sen, mitä pystymme, jotta ihmiset kokevat meidän hankkeemme hyvinä”, Kauniskangas sanoo.

Torstaina SRV ilmoitti myyvänsä Redin kauppakeskuksen Helsingin Kalasatamasta. Samalla yhtiö kertoi, ettei se enää lähde sijoittajaksi ostoskeskuksiin. Kauniskangas ei halua kommentoida, mitä ajatuksia tämä herättää YIT:ssä.