Raideliikenne tärisyttää häiritsevästi Helsingin keskustan vanhoja taloja

Raideliikenteen suosion kääntöpuoli on siitä aiheutuva melu ja tärinä. Raitiovaunujen äänet resonoivat herkästi esimerkiksi kallioperän kautta rakennusten runkoihin. Lisäksi raitiovaunujen jarrutusäänet voivat kuulua asuntoihin.

Keskivertoihmistä häiritsee eniten alle 20 hertsin taajuinen tärinä, jota lähtee raideliikenteestä.

Kun vanhojen talojen rakenteita ei ole aikanaan suunniteltu akustiikan ja tärinänvaimennuksen ehdoilla, tällainen pienitaajuinen värähtely voi ”otollisissa” olosuhteissa päästä etenemään esteettömästi maaperän kautta rakennusrunkoon ja ihmiskehoon.

Melu ja tärinä ovat laskettavissa ja mitattavissa, mutta niihin liittyy aina myös häiritsevyyden subjektiivinen ulottuvuus. Akustisissa laskelmissa on aina myös satunnaisuutta, minkä kuitenkin voi Helimäki Akustikot oy:n palvelualuejohtaja Pekka Tainan mukaan ottaa huomioon laskelmissa.

Tärinän ohjearvot ylittyvät keskustassa

Pari vuotta sitten voimaan tulleen ääniympäristöohjeen mukaan tärinän ohjearvona asunnoissa on millimetreinä sekunnissa ilmaistu värähtelynopeus 0,30 mm/s. Suure merkitään vw,95, ja se tarkoittaa, että mainittu värähtelyn ohjearvo jää 95 prosentin todennäköisyydellä ylittymättä.

Sama 95 prosentin periaate pätee runkomeluun, jota koskeva raja-arvo julkaistiin samassa yhteydessä.

Runkomeluohjeiden mukaisena todennäköisyyslaskennallisena raja-arvona asunnoissa on 35 desibeliä. Tämä arvo on yleensä helppo saavuttaa uudisrakennuskohteissa.

Jos tätä raja-arvovaatimusta sovellettaisiin kaikkiin vanhoihin taloihin, Helsingin keskusta olisi Tainan mukaan lähestulkoon yhtä akustiikkakorjaustyömaata.

”Uusissa kohteissa on järkevää ja kohtuuhintaista tarvittaessa eristää rakenteet tärinältä. Menetelmä riippuu maaperästä, tärinälähteestä ja tärinän taajuudesta”, hän kertoo.

Tärinäeste toimii meluesteenä

Ilman välityksellä etenevä kuultava melu on siinä mielessä helpompi akustinen pulma, että ilma on suhteellisen homogeeninen väliaine. Kun taas tarkastellaan tärinää maaperässä, väliaine eli maaperä voi vaihdella hyvinkin paljon tärinälähteen ja vastaanottopisteen välillä. Tärinän voimakkuus riippuu väliaineen lisäksi tärinän lähteestä: mitä painavampi lähde ja mitä pehmeämpi maaperä, sitä kovempaa on tärinä.

”Tällaisen tärinän etenemisen voi ainakin osittain katkaista maahan asennettavalla tärinäesteellä, joka toimii kuten maanpäällinen melueste. Kiskoliikenteen tärinää voi vaimentaa myös ratarakenneteknisesti tai perustamistavan valinnalla. Myös talon perustuksiin voi asentaa materiaaleja, jotka vaimentavat värähtelyn parhaimmillaan aistimiskynnyksen alapuolelle”, Pekka Taina kertoo.

Viime mainittua tekniikkaa hän kertoo käytetyn hiljattain Espoon Koivuhoviin rakennettavalla kerrostaloalueella. Kun hankkeissa on akustista asiantuntemusta käytössä alusta lähtien, tämäntyyppiset tarpeelliset ratkaisut tulevat suunnitelluiksi ja toteutetuiksi ajoissa, jolloin myös kustannuksia säästyy.

Raideliikenteen pienitaajuinen tärinä etenee helposti pehmeikössä. Suuritaajuisempi, runkomeluna aistittava värähtely sen sijaan liikkuu esteettömimmin kovassa väliaineessa, kuten kallioperässä.

Eri puolilla Helsingin keskustaa raitiovaunujen äänet ovat aiheuttaneet keskusteluja taloyhtiöissä siitä, pitäisikö asialle tehdä jotain, ja jos, niin mitä. Tärinäeristys uudiskohteisiin verrattavalla tavalla ja kohtuuhintaisesti on lähes mahdotonta tehdä vanhan raitiotielinjan varrella.

Uusilla raidelinjoillakin on tärinäongelmia

Tampereen ja Helsingin uusissa pikaraitiotiehankkeissa on otettu huomioon tärinäriski.

”Uusilla raitiolinjoilla kiskojen alle on mahdollista asentaa runkomelua vaimentavia kerroksia. Meillä on parhaillaankin menossa pari hanketta, joissa tällaisia ratkaisuja suunnitellaan”, Pekka Taina kertoo.

Tampereen raitiotiehankkeessa ei ole pohjaolosuhteiden kannalta kovinkaan hankalia tärinäongelmia.

Hervannassa Insinöörinkadulla ja keskustassa Hämeenkadulla on Raitiotieallianssin projektipäällikön Sari Valjuksen mukaan tunnistettu tarve runkomelusuojaukselle. Se on hoidettu käyttämällä rakenteessa routalevyä. Perustehtävänsä lisäksi ne siis myös vaimentavat tärinää ja melua.

”Tämä vaimennustehtävä korostuu Hämeenkadulla, jossa olemassa oleva bussiliikenne on jo pitkään aiheuttanut ongelmallista runkomelua. Tämä pienenee samalla, kun kadun rakenteet uusitaan”, Valjus kertoo.

Rakenteilla oleva Raidejokeri aiheuttaa tärinäongelmia esimerkiksi Viikin tutkimuslaitteille Helsingissä. Pehmeikkövaltaisilla rataosuuksilla raiteet perustetaan siksi paalulaatoille. Kohdissa, joissa maaperä on stabiloitu, ratarakennetta vahvistetaan lisäksi teräsbetoniarinalla.