Rautakaupan myynti kasvoi alkuvuodesta – ammattipuolella näkyi hamstrausta

Rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien yhdistyksen Rasi ry:n jäsenkyselyssä maaliskuun lopulla tuli selkeästi esiin, että odotukset tulevaisuudelle ovat hyvin varovaisia. Isoimpina riskeinä alalla nähdään ammattikaupan hidastuminen, koko rakentamisen toimialan rahoituksen varmistaminen sekä kuluttajien varovaisuus oman taloutensa suhteen.

Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes oli rautakaupalle suotuisa. Kasvua myynnissä kertyi 3,8 prosenttia. Eniten myyntiä kasvattivat sisustustarvikkeet, lähes 8 prosenttia.

Erityisesti lattiamateriaalit ja maalit kasvattivat myyntiä. Etelän vähälumisesta talvesta huolimatta puutarhan laitto ei vielä alkuvuonna lähtenyt liikkeelle edellisvuosien tapaan.

Rakennus- ja remontointitarvikkeissa oli näkyvissä erityisesti ammattipuolella tarvikkeiden hamstrausta, kun koronakriisin takia ei ole ollut varmuutta kauppojen auki pitämisestä.

”Kodeissaan oleskelevat ihmiset tekevät nyt pienempiä parannustöitä, mutta huoli omasta tulevaisuudesta voi siirtää suurempia remontteja ja rakennussuunnitelmia. Koronan aiheuttaman haastavan tilanteen lisäksi rautakauppaan tulee vaikuttamaan myös pitkään laskussa ollut rakennuslupaneliöiden selkeä lasku”, RASI ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala kertoo.

Rautakaupatkin ovat tehneet koronaviruksen leviämisen estämiseksi muutoksia kaupankäyntitavoissa.

”Rautakaupat ottivat koronahaasteen vastaan nopeasti. Verkkokaupan palveluita on pystytty nopeasti kasvattamaan. Kotiinkuljetukseen sekä keräily- ja noutomalliin on satsattu lähikontaktien välttämiseksi. Uusia palveluita, kuten rautakauppa auto, on kehitetty. Siivousta ja ohjeistusta esimerkiksi asiakaspalvelutilanteiden etäisyyksistä on tarkennettu”, Liuksiala luettelee.