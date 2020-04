Talotekniikkakonserni QMG:n kasvoi yrityskaupoilla, mutta liikevaihto laski edellisvuodesta

”Tarkensimme vuoden mittaan strategiaamme ja keskitymme talotekniikkaurakointiin ja -huoltoon Suomessa”, toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen kertoo yhtiön tulostiedotteessa.

Vuonna 2018 liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja ylsi yli 30 prosentin kasvuun.

Vuoden 2019 liikevaihtoon sisältyy pro forma -lukuna turkulainen Calto oy tytäryhtiöineen, jotka yhtiö osti kesäkuussa 2019. Luvusta on puolestaan poistettu Venäjän liiketoiminta, joka myytiin pois heinäkuussa 2019.

QMG:n käyttökate oli 8,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 5,7 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden päättyessä konsernin tilauskanta oli noin 100 miljoonaa euroa eli samaa luokkaa kuin vuotta aiemminkin.

Yritysostoja jatketaan

Vuoden 2019 aikana QMG vastasi talotekniikkaprojekteista muun muassa Länsimetron kakkosvaiheen, Senaatti-kiinteistöjen Merikasarmin sekä Mikkelin uuden keskuspuhdistamon urakoissa. 154 miljoonan euron liikevaihtoon mahtuu kuitenkin paljon hankkeita, jotka pääsevät liian vähän esiin.

”Talotekniikkaurakointi on tyypillisesti alueellista. Kaikilla tytäryhtiöillämme oli vaativia ja kiinnostavia projekteja eri puolilla maata. Se on uuden strategiamme mukaista eli keskitymme talotekniikkaurakointiin ja -huoltoon Suomessa. Strategiaan kuuluu myös jatkaa palvelurakennetta täydentäviä ja kulttuuriimme sopivia yritysostoja”, Kimmo Liukkonen kertoo.

Työmaat käynnissä, vaikka koronakriisi heikentää ennustettavuutta

QMG on pystynyt pitämään työmaitaan toiminnassa suhteellisen hyvin huolimatta koronakriisin vaikutuksista. Vain joitakin asunnoissa tehtäviä huoltotöitä on jouduttu aikatauluttamaan uudelleen. Talotekniikkatoimialalla on hyvä työtilanne lähikuukausiksi, mutta loppuvuosi kaipaa selkeyttä.

”Vahva tilauskanta tarkoittaa, että alkuvuosi on ollut kasvusuuntainen, ja valtaosa työmaista toimii edelleen. Noudatamme tarkkoja turvallisuusohjeita ja viemme hankkeita eteenpäin.”

”Työntekijöiden ja yhteistyökumppanien terveys ja turvallisuus on tietysti tärkeintä, mutta odotamme valtiovallalta signaalia siitä, että normaalimpaan työskentelyyn päästään siirtymään lähiaikoina. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka paljon rakentamisessa ja talotekniikassa on töitä ensi syksynä”, Kimmo Liukkonen toteaa.

Konserni tekee LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä. Yritysryhmään kuuluu kaksitoista erikoistunutta tytäryritystä sekä konserni. QMG:n palveluksessa on noin 700 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa kaksikymmentäkolme.

QMG-konsernin omistus jakautuu yhtiön avainhenkilöiden, Henri Juvan ja ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Adeliksen kesken.