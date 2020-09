Jan Vapaavuori yllättyi kadunrakentajien välinpitämättömästä asenteesta: ”Huonoa laatua ei voi enää sietää.”

Sujuvoittamista tehdään Aalto-yliopiston lean-opein. Kaupunkilaisten turvallisuutta tarkkaili viime kesänä kymmenen opiskelijan laaduntarkkailijaryhmä. Päästöttömyyttä testaan useissa pilottiprojekteissa.

”Katutöiden vaikutukset muille kadunkäyttäjille on jostain syystä ollut asia, joka ei ole kiinnostanut oikein ketään”, Vapaavuori sanoo.

Opiskelijoiden hyvä työpanos laaduntarkkailijoina yllätti hänet hyvin positiivisesti. Sen sijaan tarkkailijoiden havainnot yllättivät negatiivisesti.

54 prosentista työmaista työmaataulu puuttui kokonaan, ja riittävä työmaataulu löytyi vain 21 prosentilla työmaista. Luvattomia työmaita paljastui 15 jo ensimmäisten 120 työmaan joukosta. Kävelyliikenteen opasteista vain 55 prosenttia oli ohjeenmukaisia. 144 työmaalla työmaan liikennemerkit puuttuivat kokonaan, kun täysin ohjeidenmukaiset työmaan liikennemerkit löytyivät vain 46 prosentilla työmaista.

”Oli hyvin tiedossa, että katutöissä on ongelmia. Yllättävää oli kuitenkin työmaajärjestelyihin liittyvä näin laaja välinpitämättömyys, joka koskee selvästi kaikkia toimijoita. Systeeminen kulttuurinmuutos on tarpeen.”

Peiliin katsomisen paikka myös kaupungilla

Myös kaupungin tulee hänen mukaansa kehittää omia prosessejaan sekä urakoiden sisältövaatimuksia liittyen työmaiden poikkeusjärjestelyihin. Pienempien työmaiden lupaehtoja tulee selkeyttää.

”On selvää, että kaupungin nykyisiä ohjeita ja niiden ymmärrettävyyttä tulee parantaa. Tässä meillä on kotiläksyt tehtävänä”, hän sanoo.

”Kaupungin omilla työmailla ei ole ollut alueiden käyttömaksuja ja sitä myöten työmaailmoituskin on jäänyt monilta hoitamatta. Tähän vastataan jo vuoden 2020 kuluessa ottamalla alueiden käyttömaksut käyttöön myös kaikissa kaupungin työmaissa. Kaupungin tulee myös viestiä tahtotilasta ja ohjeistaa toimijoita nykyistä paremmin”, Vapaavuori sanoo.

Työmaakylttien puute on hänen mukaansa esimerkki asenneongelmasta, sillä jo nykyinen lainsäädäntö edellyttää työmaakylttiä.

”Yksi keino puuttua työmaiden kylttipuutteisiin ja työmaajärjestelyihin on omavalvonta-mallin käyttöönotto. Toisekseen kaupungin omaa luvituksen ja valvonnan prosessia tulee tarkastella kriittisesti. Puuttumista on tehostettava.”

Työmaajärjestelyihin liittyen kaupungin urakka-asiakirjoja päivitetään parhaillaan ja samassa yhteydessä vahvistetaan myös velvollisuutta järjestää työmaiden omavalvonta.

Isoissa hankkeissa, kuten Hämeentiessä tai piakkoin käynnistyvässä Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun hankkeissa on edellytetty erillisten resurssien varaamista laadukkaisiin työmaa- ja liikennejärjestelyihin.

”Oman henkilöstön kunniahimotasoa liittyen hyviin asukaslähtöisiin työmaajärjestelyihin tulee edelleen nostaa ja siten myös puuttumiskynnystä madaltaa.”

Työmaajärjestelyjen periaatteet, prioriteetit ja vaadittu laatutaso esitetään jatkossa nykyistä perusteellisemmin jo katusuunnitteluvaiheessa.

”Laatutason nostovaatimusten tulee näkyä kaikissa katutöihin liittyvissä prosesseissa. Olemme asettamassa kaupunkiympäristön toimialalle kaikkia työntekijöitä koskevan sitovat tavoitteet ensi vuodelle liittyen katutöihin.”

Kunnossapitolaki uusittava pikaisesti

Kesän laaduntarkkailun tulokset ovat Vapaavuoren mukaan myös viesti ympäristöministeriölle, jolle Helsinki esitti jo talvella ehdotuksen kunnossapitolain muuttamiseksi.

”Meillä lainsäädäntö on hirveän salliva. Kadun kaivajalle riittää pelkkä ilmoitus töiden aloittamiseksi. Laki sallii kenen tahansa aloittaa milloin tahansa katutyöt ja aiheuttaa häiriöitä muille ilman että kaupungilla on mitään mahdollisuuksia estää tätä”, Vapaavuori sanoi viime marraskuussa.

Ongelmat kärjistyvät Helsingin kantakaupungissa. Siellä tarvittaisiin eniten keinoja ohjata toimintaa kaupungin ja kadunpitäjän näkökulmasta.

”Odotamme kovasti ympäristöministeriön konkreettisia toimia kunnossapitolain muutosehdotukseen. Nykyinen sanktiointi ei ole riittävän tehokasta. Kaupungin todelliset mahdollisuudet ohjata ja ohjelmoida katutöitä, sekä puuttua sanktioidenkin kautta laiminlyönteihin ovat edellytys asukkaiden, liikkujien ja yritysten tarpeiden vastaamiseen.”

Vapaavuori sanoo, että katutöiden kulttuuria ei saada muutettua yksin kaupungin toimin vaan mukaan on saatava kaikki kadulla toimijat.

”Olemme käynnistäneet keskustelut Infra ry:n kanssa. Merkittävää asennemuutosta tarvitaan ja sitä muutosta tulee myös johtaa. Helsingin kaupunki on Suomen suurin infratilaaja ja meidän tavoitteidemme tulee näkyä myös kumppaneidemme tavoitteissa. Huonoa laatua ei voida enää sietää. Työmaat ovat helsinkiläisille ja vierailijoille jatkuva rajapinta kaupunkiin, ja myös viestintäkanava maailman toimivammalle kaupungille.”

Päästöttömiä ja meluttomia työmaita

Uutena vaatimuksena katutöille on noussut esiin työmaiden päästöttömyys sekä ilmastonmuutoksen torjunnan että ulkoilman terveellisyydenkin kannalta.

Helsinki solmi syyskuussa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen valtion kanssa kaupungin työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Allekirjoittajina olivat Helsingin lisäksi ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt, Espoo, Turku ja Vantaa.

Taustalla on se, että EU:n direktiivin mukaan vuodesta 2021 alkaen julkisen sektorin hankkimasta kalustosta 38,5 prosenttia pitäisi olla miltei päästöttömiä. Direktiivin soveltamista pohditaan nyt kansallisesti.

”Olemme kokeilleet vähäpäästöisen työmaan vaatimuksia tähän mennessä neljällä työmaalla ja jatkossa kaupungin rakennuttamat infratyömaat toteutetaan vähäpäästöisen työmaan kriteereillä. Lisäksi kokonaan päästöttömän työmaan ratkaisuja on pilotoitu Kulosaaren pyöräkadun työmaalla. Ensi vuonna laajennamme pilotteja talonrakentamiseen ja ylläpidon hankkeisiin”, Vapaavuori kertoo.

Espoon vähäpäästöisen työmaan pilottikohde sijaitsee Suurpellossa Lukutorin työmaalla.

Yhteistyötä on tehty myös muiden Pohjoismaiden pääkaupunkien kanssa. Esimerkkiä on katsottu myös Lontoosta, joka on asettanut päästöluokat työkoneille, sillä ne aiheuttavat kahdeksan prosenttia hengitettävien hiukkasten päästöistä. Suomessa on arvioitu, että työmaakoneiden osuus kaupunkiliikenteen päästöistä olisi noin 10 prosenttia. Oslossa on saatu vielä korkeampia lukemia.

Piloteilla selvitetään markkinoiden valmiuksia muutokselle. Niiden tuloksena on tarkoitus saada aikaan päästöttömän tai vähäpäästöisen työmaan hankintakriteerit. Päästöiksi katsotaan sekä ilmastopäästöt että terveydelle haitalliset pienhiukkaset.

Kun hanketta esiteltiin tammikuussa Rakennuttajapäivillä, kerrottiin että koneet pisteytetään niiden painoarvon pohjalta. Ihannetapaus olisi, että kaikki työt pystyisi tekemään sähkökäyttöisillä koneilla ja autoilla, joiden sähkö tehdään uusiutuvilla energiamuodoilla. Ainakin lämmitys tulisi tehdä fossiilivapaasti.

Piloteilla haetaan myös tietoa siitä, mitä ongelmia esimerkiksi latausten suhteen pitää vielä ratkaista. Joudutaanko käyttämään esimerkiksi hybridikoneita, jotka voi latauksen loputtua muuttaa käyttämään biodieseliä? Lisätietoa tarvitaan vielä muun muassa pakkasen vaikutuksista sähkökäyttöisten koneiden toimintavarmuuteen.