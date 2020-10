Itärakentajat pystyttivät taloja ja tehtaita, mutta myös joivat ja naivat ja rakensivat kansojen välistä ystävyyttä

Kostamus on monen seniorikäisen rakentajan nuoruuden savotta. Aika on kullannut muistot ja moni käy säännöllisesti katsomassa kättensä jälkiä. Mikäpä on katsellessa, sillä paikalliset jaksavat vielä kiittää suomalaisia, että nämä rakensivat työtä tuovan kaivoskombinaatin lisäksi myös asunnot, joissa lämpöä pystyi säätämään patterista ja parvekkeiden kaiteisiin uskalsi nojata. Miellyttävä asia oli myös se, että asunnoissa tehtiin vuosiremontti, jossa katsottiin, että kaikki on varmasti viimeisen päälle kunnossa. Neuvostoliitossa oli totuttu siihen, että asuntoa laitettiin kuntoon vuosikausia muuton jälkeen.