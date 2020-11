Bravida on kasvattanut liikevaihtoaan koronasta huolimatta

Liikevaihtoa on Suomessa kertynyt tammi-syyskuussa yhteensä noin 94,8 miljoonaa euroa, viime vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia.

Tammi-syyskuun liiketulosprosentti oli 2,4 prosenttia. Viime vuonna samaan aikaan liiketulosprosentti oli 1.

Bravida-konsernin tulos Pohjoismaissa oli niin ikään hyvä, liikevaihtoa kertyi tammi-syyskuussa 15,53 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 1,55 miljardia euroa. Tammi-syyskuun tulos oli 5,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvua kertyi 5,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

”Meillä oli ennen koronaakin Suomessa kohtuullisen hyvä tilauskanta. Kun korona tuli pintaan, olimme hyvin aktiivisia asiakkaiden ja myynnin sekä tilausten hankkimisessa”, Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen kertoo.

Täystyöllisyyttä vastaava tilauskanta Suomessa on yli kaksinkertainen LVI-TU:n syyskuiseen suhdannekyselyyn verrattuna, jossa alan keskimääräinen tilauskanta oli 3 kuukautta.

Bravida Finlandin tilauskanta syyskuun lopussa oli noin 81 miljoonaa euroa.

”Töissä on jonkin verran alueelllista jakautumista. Tänä vuonna kasvu on ollut vahvinta pääkaupunkiseudulla. Joillakin paikkakunnilla on ollut töiden määrän suhteen hieman haasteita. Ilman lomautuksia emme ole mekään selvinneet.”

Korona on tuonut haasteita esimerkiksi linjasaneerauksiin.

”Taloyhtiöiden päätöksenteko on aiheuttanut viiveitä linjasaneerausten aloittamisille ja projekteissakin.”