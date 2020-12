Puurakentajat sanovat pärjäävänsä kustannuskilpailukyvyssä, jos pääsevät mukaan suunnitteluun – Onko näin todellisuudessa?

Rakennuspartio toimii tällä hetkellä pääurakoitsijana Helsingin Kruunuvuorenrantaan clt:stä toteutettavassa Hopealaakson päiväkodissa ja alkaa ensi vuonna rakentaa samoin clt:stä Helsingin Kalasatamaan Verkkosaaren päiväkotia. Helsinki kilpailutti nämä molemmat päiväkodit samalla hankinnalla ja SR-urakoina, ja Rakennuspartion ehdotukset voittivat tämän kilpailun.

Molemmissa hankkeissa puutuoteosatoimittajana on kokenut alan yhtiö Puurakentajat Group (ent. Kuninkaankylän Puurakentajat). Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Leino pitää SR-tyyppistä urakkamallia oleellisena puurakentamisen kustannuskilpailukyvylle.

”Kustannuksissa olennainen tekijä on, missä kohtaa toimija tulee mukaan. Nämä kohteet ovat SR-kohteita, eli olemme päässeet alusta asti vaikuttamaan siihen, mikä on jänneväli ja rakennetyyppi. Se on hirveän tärkeätä. Kunnissa tällä hetkellä käytössä oleva perinteinen hankintamalli ei palvele puurakentamista riittävällä tavalla. Hankinnoissa pitäisi olla enemmän SR-kohteita”, Leino sanoi Stora Enson 9. joulukuuta järjestämässä webinaarissa.

Puutuoteosakaupassa yhtiö on vahvasti mukana suunnittelemassa betonista ylöspäin. Leinon mukaan tämä mahdollistaa saada puusta irti kaikki hyödyt. Hänen mielestään usein hankinnoissa käytettävä neliöhintalaskenta ei sen sijaan palvele kokonaistaloudellisuutta.

”Hankintaprosessissa pitäisi päästä jollain tavalla siihen, etteivät kunnat pilkkoisi urakoita niin pieniin osiin ja kilpailuttaisi niitä kaikkia erikseen ja sitten alistaisi niitä myöhemmin pääurakalle. Meidän kokemuksen mukaan se ei ole koskaan ollut kustannustehokas tapa. Näen, että paras on SR-tyyppinen ratkaisu”, Leino sanoo.

”Puurakentaminen ei ole kalliimpaa, vähän tietysti riippuu, kuka sen tekee”, hän vielä päättää.

Myös Stora Enso on mukana Hopealaakson päiväkotihankkeessa clt-toimittajana. Yhtiön liiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhanen on samoilla linjoilla Leinon kanssa.

”Puurakentaminen on kustannuksiltaan verrattain kilpailukykyistä jo tänä päivänä, kun päästään vaikuttamaan suunnitteluratkaisuun ja ohjaamaan materiaalivalintoja sekä saadaan hankkeeseen kytkettyä osapuolia, joille puu on tutumpi materiaali kuin ensimmäistä kohdettaan suunnitteleville. Tällöin puusta saadaan kaikki hyöty irti ilman, että siellä on ylimitoitettuja rakenteita, höyrysulkumuoveja ja muita. Silloin olemme kustannuksiltamme vähintään samalla tasolla kuin perinteinen rakentaminen ja joissain kohteissa olemme olleet jopa kustannuskilpailukykyisempiä”, Kauhanen sanoi.

Leinon ja Kauhasen puheista huolimatta kyseisissä Verkkosaaren ja Hopealaakson päiväkotien kilpailutuksissa Rakennuspartion ehdotukset Puutarhassa ja Taapelit voittivat nimenomaan laatupisteiden ansiosta. Helsingin kaupungin pöytäkirjoista ilmenee, että näiden ehdotusten elinkaarikustannukset olivat kolmesta kilpailutuksen toiseen vaiheeseen päässeestä ehdotuksesta selvästi suurimmat. Molemmissa Rakennuspartion ehdotusten elinkaarikustannukset olivat vajaat 17 prosenttia kalliimmat kuin halvimman ehdotuksen.

Puurakentamiseen erikoistunut Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+Salmenperä oli mukana suunnittelemassa näitä Rakennuspartion voittaneita ehdotuksia Verkkosaaren ja Hopealaakson päiväkotien kilpailutuksessa. Arkkitehtitoimiston hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti Juha Salmenperä korostaakin laatupisteiden merkitystä niissä julkisissa hankinnoissa, joissa puurakentaminen on menestynyt.

”Näissä kohteissa, joissa olemme olleet mukana, laadun painoarvo hankinnoissa on nostettu korkeammalle kuin hinnan. Se kertoo tietenkin siitä, että tilaajalla on jo tietty tahtotila panostaa hankkeeseen muutoinkin kuin halvimman investointikustannuksen kautta”, Salmenperä sanoi.

Hänen mukaansa osa yhtiön hankkeista on kuitenkin ollut myös sellaisia, joissa puu on tullut rakennusmateriaaliksi suunnitteluprosessissa arkkitehdin kautta, eli tilaajalla ei ole etukäteen ollut nimenomaista ajatusta rakentaa puusta.

Turun Linnanfälttiin jo monta puukerrostaloa rakentaneen NCC:n toimihenkilöt kertoivat aiemmin syksyllä, että sen tyyppisessä rakentamisessa puurakentaminen on 10–20 prosenttia kalliimpaa kuin betonirakentaminen. Eli vaikka yhtiölle on kertynyt jo harjaantumistakin samalla alueella puurakentamisesta, silti se häviää yhä selvästi betonirakentamiselle kustannuksissa.

”Mielestäni Linnanfältin tyylisissä taloissa se (kustannusero) on 10–20 prosenttia. Jos ajatellaan hyvin perustasoista rakentamista ja voidaan tehdä pulpettikattoinen luhtitalo, puurakentaminen ei välttämättä enää ole kalliimpaa, mutta keskimäärin se on kalliimpaa”, kaikissa NCC:n Linnanfältin kohteissa työpäällikkönä toiminut Jari Granqvist kertoi tuolloin Rakennuslehdelle.

Myös esimerkiksi Kuopioon parasta aikaa massiivipuurunkoista kerrostaloa rakennuttavan Y-Säätiön projektipäällikkö Riku Lehtiö sanoi lokakuun lopulla Metsäkeskuksen verkkosivujen jutussa, että puurakentamisen kustannuskilpailukyvyssä riittää vielä tekemistä.