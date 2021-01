Viime vuodet ovat tuoneet suuria muutoksia rakennusalalle ja yritykset ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota rakennusten ympäristövaikutuksiin.

”Uskon, että Ekokompassi-sertifikaatti parantaa yrityksemme kilpailukykyä entisestään. Se on samalla ensimmäinen askeleemme kohti kansainvälisesti tunnetuinta ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia.

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, jonka saaminen edellyttää kymmenen ympäristökriteerin toteutumista. Ekokompassi-sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan”, FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman sanoo.

Ekokompassi-auditoinnin suorittaminen on yleensä vuoden mittainen prosessi, mutta FM-Haus onnistui suorittamaan auditoinnin vain kuudessa kuukaudessa.

”Ympäristövastuun kehittäminen on ollut jo pitkään läsnä kaikessa toiminnassamme, siksi prosessi eteni vauhdikkaasti. Meillä on myös käynnissä pilotti, jossa laskemme valmistamamme rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä. Ympäristövaikutusten arvioiminen on siis meille tuttua jo entuudestaan”, Sjöman kertoo.

Ekokompassi-auditoinnin avulla FM-Haus sai myös uusia näkökulmia ja ideoita ympäristövastuun kehittämiseen.

”Olemme esimerkiksi panostaneet jo pitkään kierrätykseen ja kouluttaneet myös henkilökuntaamme lajittelemaan erilaisia jätejakeita. Auditoinnin yhteydessä jalostui idea kierrätyskoulutuksen sisällyttämisestä osaksi uusien työntekijöidemme perehdytysviikkoa. Näin ympäristövastuusta tulee heti osa henkilöstön arkea.”