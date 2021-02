Yleisön vihjeillä oli vaikutusta laajan kartellitutkimuksen käynnistymiseen – ”Mukana alan suurimpia toimijoita, potentiaalinen vaikutus huomattava”

KKV tiedotti maaliskuussa 2017, että se on toimittanut tarkastuksia eräiden isännöintialalla toimivien yritysten toimitiloissa. Koivusalon mukaan selvitys lähti liikkeelle viraston omasta aloitteesta ja sen tekemästä markkinaselvityksestä.

Tähän selvitykseen kytkeytyi myöhemmin muualta yleisöltä tulleita vihjeitä.

”Saimme kartellien havaintoja koskevaan verkkopalvelujen toimintoomme eri näköisiä syötteitä, mitkä viittasivat kilpailulain vastaiseen toimintaan”, Koivusalo kertoo Rakennuslehdelle.

”Verkkopalveluun tulee aika paljon vihjeitä. Se on meille tosi tärkeä avoin lähde. Vihjeen voi antaa nimellä tai nimettömänä. Rohkaisemme antamaan vihjeitä matalalla kynnyksellä, pidämme nimettömyydestä kiinni.”

Vihjeiden ohella isännöinnin kartelliepäilyjä herättivät muun muassa Isännöintiliiton julkisuuteen antamat tiedotteet. Virasto myös käynnisti tarkempia selvityksiä ja tarkastuksia, joilla hankittiin materiaalia. Esiselvitysten jälkeen käynnistettiin tutkinta.

Koivusalon mukaan on vaikea sanoa tarkasti, missä vaiheessa selvitys muuttuu tutkinnaksi. Ensin virastoon tulee ”syötteitä” aiheesta, sitten saa yrityksiltä ja kansalaisilta tietoja asiasta joko oma-aloitteisesti tai pyydetysti.

”Jos on aihetta epäillä, että kilpailulakia on rikottu, yrityksille tai yksityishenkilöille laitetaan selvityspyyntöjä. Tai kutsutaan henkilökohtaisesti kuultavaksi virastoon. Selvitys käynnistyy, kun on perusteltua syytä epäillä, että lakia on rikottu.”

Yritystarkastuksia tehdään tapauskohtaisen arvion perusteella. Tarkastusiskuja ei tehdä ennen kuin on syytä epäillä rikosta. Toisaalta tarkastukset eivät kerro vielä syyllisyydestä.

”Ihan vahingosta en puhuisi”

Isännöinnin kartellitutkimus oli tosi laaja. Kaikkiaan selvitystä tehtäessä kuultiin yhteensä 23 yritystä tai muuta tahoa.

”Tämä on viime vuosien isoimpia suomalaisia kartellijuttuja, mitä virasto on tutkinut. Kartellin osapuolia on tosi paljon, samoin asiakirja-aineisto on laaja. Tätä on ollut työlästä selvittää, siinä on ollut paljon viitteitä eri suuntiin. Punainen lanka kuitenkin löytyi”, Koivusalo sanoo

”Mukana on ollut alan suurimpia toimijoita ympäri Suomea, joten kartellin potentiaalinen vaikutus on aika mittava.”

Törkeysasteesta Koivusalo sanoo diplomaattisesti, että selvityksen mukaan osapuolet ovat tienneet, mitä ovat tekemässä.

”Ihan vahingosta en puhuisi. On viitteitä siitä, että osapuolet tiesivät toiminnan lainvastaisuudesta.”

Isännöintiliitolla aktiivinen rooli

Toiminta on myös ollut suunnitelmallista. Isännöintiliitto antoi hintoja koskevia tiedotteita määräajoin säännöllisesti vuosina 2014-2017. Niitä julkaistiin syksyllä sopivasti ennen Isännöintiliiton järjestämiä isännöintipäiviä. Avajaispuheissa käytiin hintoja koskevia asioita läpi.

Hintoja koskevat tiedotteet ajoittuivat loppuvuoteen, jolloin taloyhtiöissä käytiin isännöinnin hintojen korotusneuvotteluja.

Yleisten selvitysten perusteella kartellit nostavat hintoja 10-30 prosenttia. Tässä tapauksessa ei ole selvitetty kartellin vaikutusta hintoihin.

”Kartelli on kielletty, oli sillä sitten vaikutusta hintoihin tai ei. Yhteyden selvittäminen on vaikeaa eikä laki sitä edellytä.”

”Meillä ei ole suoraa kantaa siihen, ovatko isännöinnin hinnat nousseet kartellin takia. Mutta eihän näitä huvikseen tehdä. Viitteitä on siitä, että osapuolten motiivina on ollut kannattavuuden parantaminen”, Koivusalo sanoo.

Isännöintiliitto on toiminut kartellissa aktiivisena osapuolena. Se on toiminut yritysten yhteistyön fasiliteettina. Liitto on myös itse edistänyt kilpailun vastaisten tavoitteiden toteutumista liiton hallitusten ja yritysten välisellä yhteistyöllä, hintojen nostamiseksi.

Tutkimus oli iso urakka

Koivusalolla on takana iso urakka.

”On tämä ollut pitkä prosessi. On hyvä, että virastossa on saatu päätös aikaan. Lopullisen sanan asiassa sanoo sitten markkinaoikeus.

Esitys markkinaoikeudelle annettiin tänään 10.2.2021. Sen jälkeen asianosaisilta pyydetään lausuntoja asiasta, ja KKV:kin saattaa vielä lausua asiasta. Koivusalo ei pysty arvioimaan, milloin markkinaoikeus päättää asiasta.