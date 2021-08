Logistiikkayhtiö Logitrin neljäs palveluvarasto avattiin käyttöön kesäkuussa. Laajennus kasvatti yrityksen logistiikkakeskuksen Uudenmaan suurimpien joukkoon. Hankkeen urakoitsijana on ollut Jatke.

Yhteensä seitsemän jalkapallokentän kokoinen keskus on rakennettu neljässä vaiheessa ja kesäkuussa valmistunut halli on kooltaan 17 500 kerrosneliötä. Logistiikkakeskuksen ensimmäisessä osassa on yli 20 000 neliötä elintarvikkeille tarkoitettua lämpötilakontrolloitua varastotilaa.

Jusslan teollisuusalue on hankkeen myötä valmis. Alueen yritysten tonteilla on kuitenkin edelleen laajennusvaraa, mutta uusia tontteja alueella ei enää ole myynnissä.

Seuraavaksi vuorossa on Rykmentinportin yritysalueen kehitys, jonka isojen tonttien uskotaan kiinnostavan erityisesti pääkaupunkiseudun yrityksiä. Alueen yritystontit tulevat myyntiin syksyn aikana. Kasvunvaraa alueella on, sillä työpaikka-alueen koko kaksinkertaistuu.

”Nyt näyttää siltä, että erityisesti logistiikka-alan yritykset ovat liikkeellä, mutta neuvotteluja käydään aika laajassa skaalassa”, Tuusulan elinvoimajohtaja Kristiina Salo kertoo.

Rykmentinportin jälkeen vuorossa on Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoispuolella oleva Focus-alue.

”Teemme jatkuvasti yhteistyötä Helsingin, Espoon ja Vantaan maankäytön kanssa. Kun ne kaavoittavat yritysalueista uusia asumisen alueita, me voimme tarjota yrityksille uusia sijoituspaikkoja. Esimerkiksi Rykmentinportin alueelle arvioisin syntyvän jopa 500 uutta työpaikkaa.”

Tuusula houkuttelee yritysten lisäksi myös uusia asukkaita. Esimerkiksi Helsinki menettää nyt koko ajan asukkaita ympäröiviin kuntiin. Tuusula kerää muuttovoittoja.

Yritysten luvat priorisoidaan

Laajennuksen myötä Logitri siirtää toimintansa kokonaan Tuusulaan. Tällä hetkellä se toimii myös Vantaalla.

Logitrin, Jatkeen ja hankkeen kiinteistösijoittaja OP:n yhteistyö alkoi jo vuonna 2017. Tuusulan kunta on tukenut investointeja tehokkailla kaavoitus- ja lupakäytännöillään.

”Yritysten lupa-asiat menevät meillä niin sanotusti pinon päällimmäiseksi eli niitä priorisoidaan”; Salo kertoo.

Salon mukaan kunnalle hiilineutraalius on tärkeä asia ja eri hankkeiden suunnittelu- ja rakennusvaiheessa se nousee esille.

Esimerkiksi Logitrin keskuksen valtava 70 000 neliön piha-alue on asvaltoitu niin sanotulla matalaenergiapäällysteellä, jonka valmistus kuluttaa vähemmän fossiilisia polttoaineita. Vuorokauden ympäri toimiva palveluvarasto valaistaan liiketunnistimilla varustetuilla led-valaisimilla.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa katolle on asennettu 1 600 aurinkopaneelia. Myös muiden hallien katoille asennetaan aurinkovoimalat. Uusimpaan halliin rakennetaan lisäksi maalämpö. Sen avulla arvioidaan tuotettavan noin 20 prosenttia logistiikkakeskuksen sähköntarpeesta ja noin neljänneksen lämmön tarpeesta.