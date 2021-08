”Viimeinenkin mohikaani” lähtee Lehdosta – tavoitteena on kasvattaa entisten lehtolaisten Tekova pörssikuntoon

Lehdon entiset omistajat, Asko Myllymäki ja Tomi Koivukoski ovat palanneet onnistuneesti yrittäjiksi. Asuntorakentaja Toivo vietiin tänä kesänä pörssiin ja seuraavaksi samaa mahdollisesti harkitaan Tekovan suhteen. Heillä on 33 prosentin omistusosuus vuonna 2018 perustetussa yhtiössä. Aleksi Peltokorpi, toimitusjohtaja Ahti Junttila ja joukko projektipäälliköitä ja tuotantojohtajia omistavat loput.

Tekova on keskittynyt talousohjatun rakentamisen merkeissä edullisten hallimaisten tilojen rakentamiseen. Vuonna 2018 perustetun yrityksen liikevaihto kasvoi Ahti Junttilan vetämänä kesäkuussa päättyneellä tilikaudella 35 miljoonaan euroon ja kannattavuus on alustavien tietojen mukaan kovasta kasvusta huolimatta yhä erinomainen, noin 8 prosentin liiketuloksen luokkaa. Henkilömäärä on 35, mikä kertoo siitä, että vain työnjohtotasolle saakka porukka on omaa.

Tilauskantaa Junttila kuvaa hyväksi ja se on vielä täydentymässä logistiikkakeskushankkeella, mikä on uusi aluevaltaus Tekovalle. Vireillä on myös oma toimistotalohanke.

Nyt yritys aiotaan nostaa aivan uuteen kokoluokkaan Lehdon nykyisen toimitilapalveluiden vetäjän, rakennusinsinööri Jaakko Heikkilän (syntynyt 1971) johdolla. Hänen työsopimuksensa on tehty alkuvuodesta, jolloin Heikkilä irtisanoutui Lehdolta. Tekovassa hän aloittaa ensi vuoden alussa, koska Lehto halusi pitää hänestä kiinni, kunnes uusi YIT:stä tuleva johtaja Matti Koskela saadaan tilalle.

Tekovasssa on jo aloittanut uusi rahoitus- ja talousjohtaja Teppo Jalonen ja joitakin muitakin avainhenkilöitä vielä haetaan. Jalosen tärkeä tehtävä on hankkia yhtiölle rahoitusta sen laajentaessa toimintaansa tasebisnekseen eli omaan kiinteistökehitystoimintaan.

60 vuotta täyttävä tuore rakennusneuvos Junttila halusi jo vähentää työtaakkaansa. Siksi toimitusjohtajan paikka laitettiin hakuun vuoden alussa. Vaihdoksen myötä Junttila vähentää oman omistuksensa Tekovassa alle kymmeneen prosenttiin.

Heikkilä kertoo olevansa Lehdossa viimeinen mohikaani vanhasta yrittäjätaustaisesta ylimmässä johtajakaartista. Koko muu johtajisto on muuttunut profiililtaan aivan toiseksi, pörssiyhtiön tarpeita vastaaviksi. Kun Hannu Lehto vetäytyi hallitustehtäviin, katsoi Heikkilä ajan kypsäksi palata yrittäjäksi.

”Katsoin, että vahvuuteni ei ole ison pörssiyhtiön korporaatiomaailmassa, jossa mennään väkisinkin tiukkaan struktuuriin ja vahvaan kontrolliin, vaan vahvuuteni on yrittäjämäisessä, tiimihenkisessä pienyritystoiminnassa, jossa intohimoisesti kasvatetaan liiketoimintaa.”

Tekovassa kiinnosti häntä myös sen tapa rakentaa perushalleja, sillä sen hän katsoi myös omaksi vahvuudekseen logistiikkarakentamisen ohella.

Houkuttimena oli paitsi Tekovan tarjoama osakkuus myös toiminnan vapaus. Kyse on tavallaan paluusta Lehdon eli silloin vielä Päätoimijan alkuaikoihin, jolloin toiminta perustui yrittäjävetoiseen yritysryppääseen.

Tosin Tekovastakin voi vielä tulla pörssiyritys. Tulevaisuus on Heikkilän ja Junttilan mukaan sen suhteen auki.

Liikevaihto on tarkoitus nopeasti viisinkertaistaa

Yli kymmenen vuotta Lehdolla työskennellyt Heikkilä nosti oman liiketoimintansa arvon 10 miljoonasta 200 miljoonaan euroon. Nyt hän haluaa toteuttaa samanlaisen kasvuloikan Tekovassa. Jotta pörssiin meno olisi realistista tulisi nykyinen liikevaihto hänen mukaansa yli viisinkertaistaa samalla kun suhteellinen kannattavuus pysyy nykyisellä tasolla. Tähän hän arvioi kuluvan kolmisen vuotta.

”Minulla on vahva kokemus siitä miten yritystä kasvatetaan ja millaisia kipukohtia matkan varrella tulee vastaan. Opin tämän kantapään kautta Lehdolla. Mukana oli sekä hyviä että huonoja asioita.”

Kasvutieksi on valittu franchising-tyyppinen, yrittäjävetoinen alueyhtiöverkosto, joka monistaa Tekovan nykyistä tekemisen tapaa. Alueyhtiöitä on kaavailtu ainakin Ouluun, Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään. Yrittäjävastuita on tarkoitus tarjota erityisesti nuorille jo kyntensä näyttäneille yrittäjähenkisille rakentajille. Käytännössä tämä tarkoittaa myös rekrytointia alueiden kilpailijoilta. Turussa mukaan on jo saatu yksi paikallinen sijoittaja.

”Rakentaminen on hyvin ihmissidonnaista. Ihmiset viime kädessä ratkaiset millaista lisäarvoa he voivat tuoda asiakkaalle”, Heikkilä sanoo.

Yritysostoihin Heikkilä suhtautuu varauksellisesti, vaikka se on perinteinen tapa aloittaa toiminta jollakin alueella. Oston kautta saa paitsi resursseja myös hyvän paikallistuntemuksen ja verkostojen hallinnan.

”Oma kokemukseni on, että alueyhtiön perustaminen sisäisesti on kuitenkin pienempi riski kuin yrityksen ostaminen.”

Riskinä on, että myyjä on jo kylläinen eikä häntä ison myyntivoiton jälkeen kiinnosta enää työnteko. Toinen riski Heikkilän mukaan on se, että yhtiön yrityskulttuuri on ihan eri kuin ostajalla, jolloin kulttuurien sovittamisessa tulee kitkaa.

”On parempi tarjota uusille ihmisille onnistumisen mahdollisuuksia”, Junttila sanoo.

”Kun pidetään yksiköt riittävän pieninä ja kompakteina paketteina, ei synny turhia väliportaita. Tavoitteena on mahdollisimman pienen hierarkian ydintiimejä, jotka omistuksen kautta tekevät intohimoisesti töitä”, Heikkilä sanoo.

Yhtä tärkeänä hän pitää sitä, että kasvu tapahtuu alueyhtiössä, mutta emo pysyy pienenä ja hierarkia matalana. Monissa pörssiyrityksissä on tapahtunut juuri päinvastoin. Esimerkiksi Lemminkäinen purki vuonna 2009 tuloksia tuoneet alueyhtiönsä ja alkoi kasvattaa keskushallintoaan. Tavoiteltu liikevaihdon kasvu meni sitten pettyneiden alueyhtiöjohtajien perustamille uusille yrityksille, joihin he saivat innokasta väkeä Lemminkäisestä.

Toki alueyhtiötoiminnassakin on omat riskinsä johtamisen kannalta. Alueyhtiöiden sopivana kokona Heikkilä pitää noin 30-40 miljoonan euron liikevaihto. Silloin toiminta pysyy vielä riskien kannalta läpinäkyvänä eikä esimerkiksi taseisin pääse pesiytymään miinoja, kuten epäkurantteja eriä.

Heikkilä tuntee kasvun riskit

Heikkilä sanoo, että hän voisi kirjoittaa vaikka kirjan siitä, mitä virheitä kasvua hakiessa on syytä välttää. Yksi asia on, että kasvu ei saa olla itsetarkoitus vaan sen täytyy tapahtua kannattavuus edellä. Isoin virhe on ottaa hanke, jollaista ei ole ennen tehty ja pannaan sen vetäjiksi nuoria ja kokemattomia, jos muita ole saatavilla.

”Parempi on tehdä yksinkertaista perustuotantoa, joita nuoremmatkin mestarit ja insinöörit pystyvät vetämään firman hyvien perusohjeiden avulla”, Junttila sanoo.

Heikkilä allekirjoittaa tämän, sillä hänen arvionsa on, että tulevan organisaation profiili tulee olemaan aika nuorekas.

Hallirakentaminen on hänen mukaansa juuri tällaista yksinkertaista perustuotantoa on kyse sitten liike- tai teollisuushalleista tai urheiluhalleista. Heikkilä kuvaa niitä sanalla paroc-halli. Niissä avaintekijä on tuotantokustannusten mataluus. Näihin halleihin Tekova on laatinut äskettäin omat detaljinsa.

Sellaisista suurten kaupunkien vaativista hankkeista, joissa on korkeat esteettiset vaatimukset, kannattaa Junttilan mukaan pysyä kaukana. Tosin Lahteen kiinalaiselle sijoittajalle tehty vedenpullottamo on katujulkisivun osalta Junttilan mukaan myös esteettisesti hienoa, vaikka rakennus muuten on yksinkertainen perushalli.

Räjähdysmäisesti suosiotaan saaneen padel-pelin halleja Tekova tekee nyt paljon eri puolilla Suomea. Padel tarvitsee niin korkeat tilat, että sellaisia ei löydy vanhoista halleista. Tyypillinen padel-halli on laajuudeltaan 3000 neliömetriä ja kustannuksiltaan kolmen miljoonan euron luokkaa. Myös retail-tyyppisiä liiketilahankkeita on käynnissä tai vireillä useita.

”Korona on synnyttänyt rakentamiseen patoumaa, joka purkautuu nyt”, Junttila sanoo. Lieveilmiönä on ollut materiaalien hintojen nousu, mutta se on Junttilan mukaan joidenkin materiaalien osalta jo kääntynyt.

Lehdon vanhoilla opeilla liikkeelle

Tekovan toiminta on lähes suoraa jatkoa Junttilan vuosina 2015-2017 johtaman Lehdon tytäryrityksen Rakennusliike Koivukosken mallille. Tekova ei lähde perinteisiin urakkakilpailuihin vaan vain sellaisiin, joihin se voi tehdä tuotantoonsa sopivat suunnitelmat. Toimitila- ja logistiikkahankkeissa se voi olla mukana jo tontinhankinnasta alkaen.

Tekovan omistajilla ja johtajilla on vahva tausta Lehdossa. Pian sen jälkeen, kun yhtiö vuonna 2016 meni pörssiin, Ahti Junttila myi osakkeensa. Hän palasi kilpailukieltorajoituksen umpeuduttua yrittäjäksi vuonna 2018.

Asko ja Markus Myllymäki sekä Tomi Koivukoski myivät Lehdon osakkeensa vuonna 2018 silloin, kun he saivat niistä vielä huippuhinnan, yhteensä 70 miljoonaa euroa. He sijoittivat rahojansa asuntokehitystä harjoittavaan Toivoon. Sen toimitilat ovat ihan Tekovan naapurissa Vantaan Technopoliksessa ja tilojen avajaisiakin vietettiin yhdessä.

Toivoon ja Tekovaan on tavallaan koottu se bisnesnäkemys, mikä oli kannattavinta Lehdossa.

Keskeisten yrittäjätaustaisten johtajien lähdön jälkeen Lehto on kipuillut kasvunsa ja kannattavuutensa kanssa ja monista uusista aluevaltauksista on jo luovuttu eikä asuntotuotannon teollistaminenkaan ole ollut sellainen menestystarina kuin suunniteltiin.

.