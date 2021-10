Valituksen takia vuosia venyneelle Jätkäsaaren Bunkkerin kiinteistökaupalle lainvoima – KHO ei myöntänyt valituslupaa

Kaupunginvaltuusto päätti Bunkkerin myymisestä SRV:lle jo huhtikuussa 2018, mutta KHO:hon tehty valitus kiinteistökaupasta on vaikeuttanut sen täytäntöönpanoa ja vuokrasopimuksen tekemistä sekä sijoittajien sitoutumista hankkeeseen.

Entiseen varastorakennukseen ja sen uusiin kerroksiin on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä julkiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli ja liikuntatiloja.

Helsingin kaupungin kannalta korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli ennakoitu ja linjassa hallinto-oikeuden aiemmin asiassa antaman päätöksen kanssa. Kaupunki on edistänyt Bunkkeri-hanketta koko valitusprosessin ajan, ja kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttamiselle ei ole nyt esteitä.

Bunkkerin valmistuminen on viivästynyt, mutta nyt kokonaisuus pääsee etenemään. Aikatauluarvion mukaan Bunkkerin liikuntatilat ovat valmiina aikaisintaan vuonna 2025. Bunkkerin kokonaisuuden viivästymisen takia viereisen peruskoulun liikuntatiloiksi on jo rakennettu väliaikainen liikuntahalli Jätkäsaaren liikuntapuiston yhteyteen. Se on käytössä uusien liikuntatilojen valmistumiseen asti.