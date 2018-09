Jätkäsaaren järkälemäinen betonibunkkeri muuttui havainnekuvassa leijuvaksi keijukaiseksi

Jätkäsaaren harmaa Bunkkeri on muuttunut rakennusyhtiö SRV:n tuoreissa havainnekuvissa lähes tunnistamattomaksi. Raskas betonirakennus on vaihtunut ylimaallisessa valossa kylpeväksi keijukaiseksi.

SRV mainostaa Bunkkeria Jätkäsaaren ”kruununjalokivenä”.

”Arkkitehtuuriltaan Bunkkerin ilme kevenee ja uudistusten myötä se saa upean, loistavan kruunun, joka kiertää lasisena nauhana rakennuksen julkisivuilla”, yrityksen verkkosivuilla kuvaillaan.

Bunkkerista pyritään tekemään hyvin erilainen ulkomuodoltaan kuin se on nyt, kertoo SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen.

”On hyvä, jos se [havainnekuva] näyttää ihan eriltä kuin nyt”, Nieminen sanoo. Lasitaloa bunkkerista ei kuitenkaan olla tekemässä vaan lasinen ulkonäkö syntyy Niemisen mukaan julkisivun päälle tulevista asunnon levyisistä lasiparvekkeista.

”Olemassa olevat julkisivut puretaan, ne on pakko uusia joka tapauksessa, sillä ne ovat niin huonossa kunnossa.”

”Ei ole tarkoitus harhaanjohtaa ketään”

Rakennusyhtiön suunnitelmissa on purkaa bunkkerin kaksi ylintä kerrosta ja rakentaa jäljelle jäävän neljän kerroksen päälle kahdeksan kerrosta kokonaan uutta rakennetta.

”Tarkoitus on, että se vanha ja uusi olisivat selvästi muodoltaan erilaisia. Alaosa on vanhaan räystäskorkeuteen saakka samanmuotoinen kuin nyt ja betoniakin on enemmän. Siinä on vanhaan pyritty säilyttämään muoto.”

Nieminen vakuuttaa, että havainnekuvissa ei ole pyritty kaunistelemaan mitään.

”Ei ole tarkoitus harhaanjohtaa ketään. Yritämme sen sinne tehdä juuri tämän näköisenä.”

Helsingin kaupunki myi bunkkerin rakennusyhtiölle keväällä 22,7 miljoonalla eurolla. Bunkkeriin on tarkoitus rakentaa 300 asuntoa. Lisäksi rakennukseen tulee nykyisten suunnitelmien mukaan uimahalli sekä muita liikuntatiloja.