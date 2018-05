Sama henkilö valitti jo toistamiseen oikeuteen Jätkäsaaren Bunkkerin miljoonakaupasta

Jätkäsaaren Bunkkeriksi kutsutun rakennuksen myynnistä on valitettu jälleen Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin kaupungin ja rakennusyhtiö SRV:n kauppa kaatui jo kerran hallinto-oikeudessa. Tämän jälkeen kauppa solmittiin uusin ehdoin.

Nyt uudestakin kaupasta on valitettu. Valittaja on Mikko Mantere -nimisen henkilön yhden miehen yritys Apollo Rakenne oy. Mantere teki myös edellisen valituksen. Hän on valittanut myös muista Jätkäsaaren rakennushankkeista.

SRV:n tarkoituksena on tehdä entiseen varastorakennukseen uimahalli, liiketiloja ja asuntoja.

Uusi valitus pohjaa osin samoihin argumentteihin kuin edellinenkin. Valituksen mukaan Helsingin kaupunki on antamassa ostajalle kiellettyä valtiontukea. Lisäksi valittaja pitää päätöksenteossa käytettyjä ulkopuolisten asiantuntijoiden arviokirjoja virheellisinä.

Kaupunki selvittää mahdollisuuksia Bunkkerin kiinteistökaupan toteuttamiseen uudesta valituksesta huolimatta. Kaupunginhallituksen huhtikuussa tekemän täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti rakentamisen viivästymisestä aiheutuisi merkittävää haittaa.