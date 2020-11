Valitus Jätkäsaaren bunkkerista jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 2018 Jätkäsaaren Bunkkerin myymisestä SRV Rakennus oy:lle. Bunkkerin kiinteistökauppojen ja vuokrasopimuksen tekemistä sekä sijoittajien sitoutumista hankkeeseen on kuitenkin vaikeuttanut hallinto-oikeuteen tehty valitus Helsingin päätöksestä Bunkkerin myymisestä SRV:lle.

Kaupunki olisi myynyt Bunkkerin toteutuskilpailun voittaneelle SRV:lle jo vuonna 2016, mutta Apollo-Rakenteen omistaja Mikko Mantere valitti kaupasta, jossa hänen mielestään annettiin EU:n kieltämää valtiontukea yksityiselle yritykselle. Kaupunki joutuikin perumaan kaupan, mutta prosessi jatkui uusien valitusten sävyttämänä.

Hallinto-oikeus hylkäsi kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen 24. kesäkuuta 2020. Tästä päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten hallinto-oikeuden 24.6.2020 antama päätös ei saa lainvoimaa.

Asiasta tehty valituslupahakemus ja valitus ovat tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Valituksen myötä Bunkkerin toteutus tulee viivästymään yhä lisää ja aikatauluarvion antamiseen ei tällä hetkellä ole kaupungilla valmiuksia.

Entiseen varastorakennukseen ja sen uusiin kerroksiin on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä julkiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli ja muita liikuntatiloja. Bunkkerin purkutöiden sekä rakentamisen aloitus on viivästynyt useaan kertaan valitusprosessin takia. Kokonaisuuden viivästymisen takia viereisen peruskoulun liikuntatiloiksi on jo rakennettu väliaikainen liikuntahalli Jätkäsaaren liikuntapuiston yhteyteen.