Vuoden 2021 Rakennustietopalkinto menee Toasille

Palkinto luovutetaan Toasin toimitusjohtaja Kirsi Koskelle ja hankekehitysjohtaja Juhani Puhakalle perjantaina Tampereella 8. lokakuuta 2021. Palkinto jaetaan osana Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon Architecture and Cities in Transition -seminaaria.

Palkintolautakunta korostaa perusteluissaan muun muassa Toasin systemaattista suuntautumista kohti ekologista kestävyyttä, joka näkyy esimerkiksi säätiön vuonna 2020 toiminnalleen laatimana energiajohtamisen mallina. Malli antaa käytännön työkalut Toasin laajemman tavoitteen saavuttamiseen eli sen rakennusten kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Myös yhteiskunnallisen vastuullisuuden nähdään korostuvan Toasin toiminnassa. Säätiö on esimerkiksi aktiivisesti mukana tieteellisessä tutkimustyössä kumppanina ja rahoittajana. Se on mukana Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkimuksessa ja PlanCity -hankkeessa, joka luo alustoja akateemisten ja käytännön toimijoiden yhteistyölle rakentamisessa ja kaavoituksessa. Hankkeiden kautta Toas on tukenut myös suunnittelu- ja tilaajaosaamista sekä rakentamisen tuottavuuden parantamista.

Toasin toiminnassa opiskelijat eli sen asuntojen asukkaat ottavat osaa kehitystyöhön. Asukkaidensa kanssa Toas oli mukana esimerkiksi Jakajat-jakamistalouden hankkeessa, josta syntyi uudenlainen tavaroiden lainaamisen palvelukonsepti, Share and Save -pilotti. Säätiön kohteiden suunnitteluun on myös otettu mukaan korkeakouluopiskelijoita ja ammattiin oppivia uraauurtavalla tavalla. Vuonna 2019 Toas järjesti opiskelija-asumisen ideakilpailun. Kilpailun voittivat arkkitehtiopiskelijat Aleksi Kraama ja Eero Okkonen, jotka jatkavat kohteen suunnittelijoina toteutukseen asti.

Rakennustietopalkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa.