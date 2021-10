Vuokralaiset haluavat nyt Lauttasaareen, mutta Vantaan Tikkurilakin kiinnostaa

Vuokra-asuntojen kysyntä piristyi elokuussa aikaisempia vuosia hiljaisemman alkuvuoden jälkeen.

Tutkitun vuokra-asuntojen hakuaineiston perusteella asuntohakuja tehdään pääkaupunkiseudulla tavallisesti koko kaupungin tasolla.

”Hakuaineiston perusteella pääkaupunkiseudun kysytyin vuokra-asunto on parvekkeellinen kaksio astianpesukoneella Lauttasaaressa. Lauttasaari on monelle vuokra-asunnon etsijälle ihanteellinen sijainti metron varrella Helsingin keskustan ja Otaniemen sekä Keilaniemen välissä. Hyvät liikenneyhteydet selittävät varmasti myös kiinnostuksen kasvua Tikkurilassa”, Oikotie Asuntojen johtaja Anna Leinonen kertoo.

Vuoden 2021 alkupuolisko oli pääkaupunkiseudulla selvästi edellistä vuotta rauhallisempi vuokramarkkinoilla, kun taas asuntokauppa on käynyt samaan aikaan ennätystahtiin. Esimerkiksi Oikotie Asunnot -sivustolla on tänä vuonna käynyt uutta kotia etsiviä 20 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vuokra-asuntojen kysyntä vahvistui loppukesää kohden ja elokuussa asuntohakuja tehtiin tavanomaiseen tahtiin. Tyypillisesti vuokramarkkinoilla kiireisin sesonki ajoittuu kesäkuun lopusta elokuun loppuun, kun uudet opiskelijat saavat tiedon opiskelupaikasta ja lähtevät etsimään asuntoa.

Tänä vuonna kuitenkin juhannuksen jälkeinen hakupiikki jäi osin toteutumatta ja asunnon etsinnän vauhdittuminen ajoittui heinäkuun loppuun. Taustalla on ollut todennäköisesti epävarmuutta koronatilanteesta ja lähiopetuksesta.

”Korona vaikuttaa iskeneen voimakkaimmin vuokra-asujiin, kuten esimerkiksi opiskelijoihin, mikä on näkynyt vuokra-asuntojen aiempaa heikompana kysyntänä. Vastaavasti rokotusten eteneminen nuorempiin ikäluokkiin ja korkeakoulujen lisääntynyt lähiopetus näkyi elokuussa selvänä kysynnän piristymisenä. Omistusasuntojen kauppaa taas on vauhdittanut edullisen lainarahoituksen saatavuus, muuttuneet tarpeet kodille esimerkiksi etätyön seurauksena sekä kotitalouksille korona-aikana rajoitusten seurauksena kertyneet säästöt”, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen sanoo.

Koronapandemia leikkasi vuokra-asuntojen kysyntää, mutta tarjonnan kehitys on jatkunut vahvana. Tarjontaa on lisännyt muun muassa uudisrakentamisen sekä lyhytaikaisen vuokrauksen puolelta pitkäaikaisten vuokra-asuntojen markkinalle siirtynyt asuntotarjonta. Tämän vuoksi uuden vuokralaisen löytyminen on ollut myös hyvillä sijainneilla aiempia vuosia vaikeampaa.

Vuokra-asuntojen etsijöiden hakukäyttäytymistä vuoden 2021 aikana analysoivat Oikotie ja Suomen Vuokranantajat ry.