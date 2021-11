Talotekniikka-allianssit tekevät kaikista urakoitsijoista tasavertaisia – tiivis yhteistoiminta pitää motivaation korkealla

Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeessa tehdään monella tavalla pienimuotoista historiaa, sillä allianssiprojektina toteutetussa hankkeessa on pääallianssin rinnalla omat allianssinsa talotekniikalle ja infralle. Yhteistoiminnallisuuden ajurina tilaajan roolissa on ollut lentoasemayhtiö Finavia.

Talotekniikassa on tehokkaasti käytetty hyväksi varhaisen vaiheen yhteistyömallina allianssia. Suunnittelu ja tuotanto on saatu integroitua ja yhteistyö sujumaan ketterämmin ja joustavammin tavanomaisempiin hankkeisiin verrattuna. Tavallisempaa on kuitenkin se, että talotekniikkaväki ei yleensä ”pääse” riittävän ajoissa yhteistyöhön tai allianssien ytimeen.

”Näen, että tulevaisuudessa talotekniikan ja infran allianssihankkeet yleistyvät, etenkin jos toteutusmuodoksi on jo muutenkin valittu allianssi. Minusta alliansseissa on olennaisinta hyvä yhteistyö tilaajan ja suunnittelijan kanssa. T2-allianssissa näin laajaa yhteistyömallia ajoi tilaaja Finavia”, SRV:n Reijo Huikko kertoo. Huikko on T2-talotekniikka-allianssin projektipäällikkö.

T2-talotekniikka-allianssiin kuuluvat päätoteuttaja SRV:n lisäksi Consti Talotekniikka ja Quattroservices. Consti vastaa hankkeen lvi- ja sprinklaustöistä sekä pysäköintitalon automatiikasta ja Quattroservices sähköistä.

”Kummankin osuudet ovat varsin samansuuruiset, joten sekin on helpottanut yhteistyötä, kun euromäärät ovat tasavertaisia. Jännitteitä ei synny senkään kautta.”

Terminaalirakennuksen laajennus- ja muutososan ja ja aiemmin valmistuneen P2-pysäköintilaitoksen laajuus on yhteensä noin 128 000 bruttoneliömetriä. Hankkeeseen kuuluva kehäratayhteys on rakennustilavuudeltaan noin 35 000 bruttokuutiota. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 400 miljoonaa euroa.

Terminaalirakennuksen laajennus- ja muutososan, kehäratayhteyden, aluetöiden ja pysäköintilaitosten talotekniikan arvo on noin 35 miljoonaa euroa. Consti Talotekniikan toteuttaman talotekniikkaurakan arvo on noin 19 miljoonaa euroa ja Quattroservicesin osuus noin 16 miljoonaa euroa.

T2 Laajennus- ja muutoshanke valittiin Rakennuslehden Vuoden 2021 työmaa -kilpailun voittajaksi.

Kilpailutuksen ja kehitysvaiheen lopputulos

Tavoite talotekniikka-allianssille muotoutui T2-allianssin kehitysvaiheessa. Tilaaja Finavia edellytti, että strategiset hankinnat sitoutetaan. Niihin kuuluivat myös talotekniikka ja infra. Kaikki avainosapuolet haluttiin integroida projektiin yhteisten sopimusten ja pääallianssissa käytössä olevien kannustimien avulla. Yhteiset sopimukset ja kannustimet ohjaavat koko hanketta samaan suuntaan.

”Käytännössä talotekniikan allianssi on aito allianssi sellaisenaankin, vaikka meillä on mukana kaksi palveluntuottajaa, mikä ei ole kovin yleistä. Toinen vaihtoehto olisi ollut kiinteähintainen urakka, mutta se olisi ollut huomattavasti jäykempi esimerkiksi suuremmissa hankinnoissa.”

SRV muodosti talotekniikan allianssin puhtaasti kilpailutuksen kautta. Se kävi markkinavuoropuhelua alan yritysten kanssa, kyseli ketkä olivat kiinnostuneita ja järjesti tarjouspyyntötyöpajat.

”Annoimme tarjoajille mahdollisuuden kertoa, mitä osia hankkeesta he haluavat tarjota. Osa tarjosi koko talotekniikan kokonaisuutta, osa putkea, osa ilmanvaihtoa ja osa vain sähköä. Viisi yritystä valittiin kehitystyöpajoihin, minkä jälkeen syntyi pisteytys ja lopulliset valinnat.”

Huikon mukaan kahden tasavahvan yrityksen valinnassa painoi myös mahdollisuus resurssireserviin, jossa toinen osapuoli voi allianssin parhaaksi lainata esimerkiksi sähkömiehiä, mikäli jossain työvaiheessa tarvitaan ylimääräistä resurssia.

”Lainaus ei ole toisen palkkiosta pois, vaan syntyneet kustannukset jaetaan yhteisesti sovittuna.”

Talotekniikan kehityspajoissa kaksi vuotta sitten ei vielä ollut totuttu allianssiurakkamuotoon eikä kenelläkään osallistuvalla ollut liikaa kokemusta vastaavanlaisista hankkeista.

”Olihan se välillä kuumottavaakin, jos työpajassa kysyttiin tiukkoja kysymyksiä, joihin piti viidessä minuutissa osata vastata henkilökohtaisesti. Se oli huomattavasti stressaavampaa kuin tiimityöskentelyn tuloksena vastaaminen.”

Hankkeessa konsulttina käytettiin Visonia, jolla oli jo tuolloin aiempaa kokemusta alihankinta-allianssimallin käyttämisestä.

Allianssi vähentää muutoshukkaa

Hankkeen talotekniikka-allianssin yksi merkittävimmistä asioista on ollut toteutussuunnittelun jaksotus myöhemmäksi, sillä erityisesti lentokenttäprojektissa on paljon erilaisia käyttäjäosapuolia ja muutos on ollut jatkuvaa. Korona ei juurikaan vaikuttanut muutosprosessiin.

”Suunnittelussa ei kerta kaikkiaan saada tehtyä kerralla kaikkea valmiiksi, mutta allianssimalli tekee mahdolliseksi sen, että voimme edetä ja lähtötietoja voidaan käyttää hyödyksi oikea-aikaisesti paremmin. Vaikka meillä olisi kuinka kirkasotsainen tavoite, aina joltain lukuisista käyttäjistä tulee jotain tietoa myöhässä. Kiinteähintaisessa urakassa muutoksen määrä olisi ollut valtava, mutta nyt allianssityötapa vähentää muutoksesta aiheutuvaa hukkatyötä.”

Huikko huomauttaa, että myös tavoitekustannusarvio on tarkempi, koska se tehdään yhdessä tilaajan, pääurakoitsijan ja allianssikumppaneiden kanssa.

”Kun mukana on enemmän tietotaitoa ja etenemme portaittain, tavoitekustannusarviokin on tarkempi. Suunnitelmia voidaan yhdessä kehittää ja saada aikaan säästöjä. Tämä prosessi jatkuu koko hankkeen ajan. Projektin ennustettavuus on lopputuloksen kannalta tarkempi, koska kaikki osallistuvat ennustamiseen tasavertaisesti”, Huikko sanoo.

T2-allianssissa mukana olevan Consti Talotekniikan myynti- ja markkinointijohtaja Marko Rouvinen nostaa esille aikatauluun sekä tahtituotantoon liittyvät hyödyt. Tahtituotantoa kehitettiin allianssin sisällä järjestettyjen työpajojen avulla.

”Omien tahtituotantosparrausten ja perehdytysten avulla on voitu avoimesti jakaa osaamista, ja tietämys on noussut koko projektin ajan”, Rouvinen sanoo.

Lisäksi aikatauluun liittyvien asioiden järjestely on ollut joustavaa allianssikumppaneiden kesken. Joustoa on syntynyt helpommin ja enemmän esimerkiksi kiinteähintaiseen urakkamuotoon verrattuna.

”Tahti vaatii joustoa pitkin matkaa, ja yhteisellä sopimuksella voimme muuttaa valmistumisaikataulua ja saimme kirittyä aikataulua yhteensä noin neljän kuukauden verran ilman ylimääräisiä ryntäyskustannuksia. Allianssissa tämä oli mahdollista, koska sopimustekniikka on joustavampaa kuin kiinteähintaisilla tai projektijohtomallisilla toteutusmalleilla”, Rouvinen arvioi.

Huikko huomauttaa, että henkisesti merkittävä ero tavanomaisiin projekteihin oli lisäksi se, että lisä- ja muutostöistä ei ole tarvinnut neuvotella.

”Allianssissa ei ole lisä- ja muutostöitä, vaan hyödyt ja riskit jaetaan yhdessä. Muutoksia ei tule, elleivät ne kasvata hankkeen laajuutta. Laajuusmuutoksista taas on ollut helpompi sopia, koska allianssissa tilaaja maksaa laajuusmuutoksena toteutettavat työt suoraan korvattavina kustannuksina. Meidän ei ole tarvinnut neuvotella kuin palkkioiden osuuksista.”

Pääallianssin rinnalla Kuopiossa

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan uudis- ja peruskorjaushankkeessa on myös talotekniikalla oma allianssinsa pääallianssin sisällä. Talotekniikan edustajat ovat myös allianssin ohjaus- ja johtoryhmän täysivaltaisia jäseniä.

Yhteistyö toimii myös sairalaan toiminnan kannalta elintärkeissä tilanteissa, sillä työmaa pysäytetään viidessä minuutissa, jos seinän takana alkaa elämää pelastava operaatio.

Laptin kanssa allianssissa ovat olleet talotekniikan asennuksista vastaavat Caverion ja Are sekä rakennusautomaation toimittava Siemens.

”Sairaalahankkeissa talotekniikan rooli on suuri, joten allianssi on erittäin järkevä tapa toimia talotekniikassa. Allianssin ensimmäisenä osapuolena olivat tilaaja ja konsultit, sen jälkeen siihen liittyi päätoteuttaja ja viimeisessä vaiheessa kilpailutettiin talotekniikka”, Aren hankepäällikkö Ari Kakkinen kertoo.

Kakkisen mukaan talotekniikan allianssin hyödyt ovat monipuoliset yhteistyöstä matalaan hierarkiaan ja vaikuttamismahdollisuuteen suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin. Näin vältetään myös uudelleensuunnittelukustannuksia.

”Olemme allianssin kanssa tehneet esimerkiksi laitevalintoja, joissa monien talotekniikan aselajien osaaminen yhdistyy. Lisäksi voidaan järkevästi jakaa tehtäviä uudelleen.”

Esimerkiksi rakennusurakoitsijan alakatto- ja runkotöiden yhteydessä todettiin, että lämmityksen ja jäähdytyksen kattosäteilijöiden asennus on järkevämpää teettää alakattourakoitsijalla.

”Saimme joustavasti sisällytettyä muutoksen pääurakkaan ja voitimme kaikki aikaa ja ehkä rahaakin. Saimme käsiteltyä asian joustavasti tavoitekustannusmuutoskäsittelynä, eivätkä allianssin kulut muuttuneet.”

Allianssi on monivaiheisen hankkeen aikana kehittänyt myös asennustekniikoita. Esimerkiksi kuilut päätettiin rakentaa valmiiksi pintakäsittelyineen, jotta talotekniikka-asennuksia saatiin nopeammin käyntiin. Lisäksi kehitettiin elementtirakenteisia seiniä hoitohuoneiden kylpyhuoneisiin ja potilashuoneiden tekniikkapaneeleiden valmistusta työmaalla.

”Teimme tietyn esivalmistuksen ennen huoneisiin asennusta ja näin saimme rakennuspuolelta työlään jälkipaikkauksen kokonaan pois.”

Täsmäoptimointia

Rakennusautomaation näkökulmasta allianssi on antanut paremmat mahdollisuudet kokonaisoptimointiin.

”Automaatiopuolella järjestelmätoimittajat vaikuttavat suunnitteluun, ja allianssissa voidaan optimoida ja suunnitella jo projektin alkuvaiheessa juuri meidän laitteidemme kanssa toimivia kokonaisuuksia eikä jäädä yleissuunnittelun tasolle. Hankkeessa ei ole lainkaan sellaista ’ei kuulu meille, tehkää miten parhaaksi näette asennetta’”, Siemensin rakennusautomaation projektipäällikkö Jaakko Säilä kertoo.

Hanketta on ohjattu toiminnallisiin, kustannuksellisiin, laadullisiin ja aikataulullisiin tavoitteisiinsa jatkuvalla seurannalla allianssin eri pienryhmissä, projektiryhmissä ja viime kädessä allianssin johtoryhmässä.

”Normaalit big room -keskustelut käydään kerran viikossa, ja meillä esimerkiksi last plannerilla seurataan sekä aikataulua että kustannuksia. Asiat käydään ensin pienryhmissä läpi. Talotekniikan kannalta on ollut tärkeää, että olemme tasavertaisesti mukana sekä allianssin projektiryhmässä että johtoryhmässä. Kun kaikki teemme allianssin hyväksi töitä, tuntuvat kokoukset jopa helpoilta, koska asiat tulevat sinne hyvin valmisteltuina ja näkemykset ovat muokkautuneet yhteneväisiksi. Asioita on helppo käydä rakentavasti läpi”, Caverionin Juho Mustonen kertoo.

Mustosen mukaan hyvä yhteistyö näkyy työmaatasolla saakka positiivisena ilmapiirinä. Yhtenäinen tunnelma näkyy siisteystasoon saakka ja vaikuttaa työmaan turvallisuuteen.

”Voin aidosti sanoa, että täällä ei ole tyhjäkäyntiä eikä esimerkiksi talousasioista tarvitse taistella. Ilmapiiri on avoin ja suora, täällä ei mökötetä eikä huudeta. Allianssin johtoryhmän kokouksissa ovi ei aukea eikä mene kiinni, ennen kuin olemme saavuttaneet yhtenäisen näkemyksen. Olemme kaikki tasavertaisia jäseniä. Vanhoissa urakkamalleissa tyypillinen tapa laittaa talousasiat kuntoon työmaatoiminnan kustannuksella on täällä tuntematon asia.”

Säilä huomauttaa, että kaikki on loppujen lopuksi kiinni mukana olevien asenteesta. Vanhoista toimintatavoista pitää uskaltaa luopua ja ottaa allianssin toimintatapa ajattelumalliksi.

”Onnistumme tai epäonnistumme yhdessä ja sen jälkeen jaamme palkkion yhdessä. Se kannustaa”, Säilä sanoo.