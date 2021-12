 Tahtituotanto ja hiiliajattelu tekivät läpimurron rakentamisessa vuonna 2021

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Etätyön suosion kasvu koronan pakottamana on ollut näkyvin muutos työelämässä vuosikymmeniin. Rakennusalalla tapahtui tänä vuonna muitakin isoja muutoksia, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Tahtituotanto on yksi niistä. Toinen on rakentamisessa tapahtuva vihreä vallankumous ja kolmas alan digitalisoituminen.