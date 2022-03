Keskolle logistiikkakeskuksen tontti Nurmijärveltä – hinta 15,7 miljoonaa euroa

Nurmijärvi myy Keskolle yli 714 000 neliötä rakennusmaata Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelta. Alueella on rakennusoikeutta runsaat 314 000 kerrosneliötä ja luovutuksen hinta on 15 713 256 euroa. Laskentaperusteena on ollut ulkopuolisen arvioijan esittämä 50 euroa/kerrosneliö.

Lopullinen kiinteistökauppa tehdään, kun esisopimuksessa esitetyt kaupan edellytykset täyttyvät. Uusi esisopimus korvaa aiemman, 22.6.2021 tehdyn esisopimuksen. Uusi esisopimus tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.