Tilaajalle arvokkainta suunnittelua ei opeteta Suomessa, ihmetteli Aallon uusi työelämäprofessori

Aalto-yliopisto vastasi näihin koulutushaasteisiin kutsumalla viime syksynä työelämäprofessoriksi tekniikan tohtori Ari Pennasen. Hän on tullut Haahtelassa tunnetuksi budjettitavoitteisiin pääsevänä projektinjohtajana ja tavoiteorientoituneena suunnitelmien ohjaajana. Arkkitehtiosastolla tehty väitöskirja auttaa ymmärtämään myös arkkitehteja, jotka käytännön projekteissa ovat hänen tärkeimpiä yhteistyökumppaneitaan. Pennanen opettaa projektinjohtamista erityisesti hankesuunnittelu- ja ehdotussuunnitteluvaiheessa.

”Valtaosa rakennusprojektin arvosta tilaajalle, ja siihen käytettävästä rahasta sidotaan hankkeen alussa jo ennen kuin yhtään viivaa on piirretty”, Pennanen sanoo. Toisekseen rakennussuunnittelun aikana arvo määritetään pääosin ehdotussuunnittelussa, aivan suunnittelun alussa, kun asiakkaan arvokkaat toiminnot sijoitetaan rakennettuun ympäristöön soveltuvaan massaan.

”Hankesuunnittelu ja ehdotussuunnittelu ovat suunnittelua tilaajalle. Mitä asiakkaan toimintoja rakennuksen tulee tukea, miten nämä toiminnot sijoittuvat rakennusmassaan ja miten saadaan eheä massa rakennetussa ympäristössä. Se, miten sisäkuorielementin ikkuna-aukko millilleen sijoittuu, on jo suunnittelua tuotannolle.”

Hän opettaa yhtenä päivänä viikossa, mutta hänellä olisi mahdollisuus hoitaa professuuria myös 50 prosentin työpanoksella. Siihen asettaa kuitenkin haasteita se, että Haahtelan johtamien projektien määrä on ylittänyt jo miljardi euroa ja parhaillaan sen toimistoa laajennetaan kahdella kerroksella uusille työntekijöille.

Pennanen poikkeaa monesta muusta työelämäprofessorista siinä, että hänellä on myös professorin tieteellinen pätevyys. Se vahvistettiin vajaa kymmen vuotta sitten, kun hän haki Tampereen yliopiston rakentamistalouden professorin paikkaa. Hän on käynyt luennoimassa myös Amerikassa Berkleyssä, Standfordissa ja MIT:ssä. Kansainvälistä kiinnostusta on herättänyt varsinkin se, kuinka hyvin Haahtela on päässyt vaativissa projekteissa budjettiin. Maailmalla budjetti- ja aikatauluylitykset ovat isojen hankkeiden vitsaus.

Pennanen havahtui suomalaisen koulutuksen puutteisiin käytyään luennoimmassa Yhdysvalloissa Berkleyssä, Standfordissa ja MIT:ssä. Amerikkalaisia kiinnosti se, millä keinoin Haahtela oli päässyt vaativissa hankkeissa budjettiin, koska maailmalla kustannusylitykset ovat suoranainen vitsaus. Pennaseen puolestaan teki vaikutuksen amerikkalaisten suurten arkkitehtitoimistojen kyky palvella asiakasta. Niissä on erikseen designia tuottavat arkkitehdit ja ne, jotka hoitavat hankesuunnittelua (architectural programming). Jälkimmäinen tähtää tilaajan tahdonilmaisuun ja näkökulma siinä on usein varsin bisneslähtöinen kiinteistönkehittäminen.

Suomessa arkkitehtikoulutus on painottunut lähes pelkästään designiin. Hyvä design on Pennasen mukaan arkkitehtuuriopetuksen perusta, mutta työelämässä se ei yksin riitä. ”Valmistuttuaan arkkitehdit törmäävät maailmaan, jossa design on vain yksi osa ammattia. Heidän olisi hallittava myös projektinjohto, kustannukset, aikataulu ja suunnittelun koordinaatio eli onnistuminen on monesta muustakin asiasta kuin designista kiinni. Tätä ei koulussa opi varsinkaan, kun tulevat rakentajat ja arkkitehdit eivät kommunikoi koulutuksen aikana ollenkaan keskenään.”

Pennanen toivoo, että arkkitehtikoulutuksessa designin oheen voisi tuoda myös projektinjohtamiseen ja eri ammattilaisten yhteistyöhön liittyviä asioita.

”Koulutuksen siiloutuminen on valitettavaa, sillä työelämässä arkkitehdit tekevät tiivistä yhteistyötä projektinjohtajan, tilaajan, käyttäjien ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Arkkitehti ei saa mitään aikaiseksi ilman kommunikointia muiden kanssa. Kun arkkitehdit ovat riittävän pitkään työelämässä, he tajuavat kyllä tämän.”

Pennasen tärkeimmät kumppanit työelämässä ovat tilaaja, käyttäjät ja arkkitehti. Kokemuksensa perusteella hän uskaltaa sanoa, että arkkitehdit eivät yleensä tiedä, paljonko heidän suunnittelemansa talo maksaa ja mitä pitäisi tehdä, että tilaajan asettamaan budjettiin päästään. Se kuuluu Pennasen ammattitaitoon rakennuttajakonsulttina ja suunnittelun ohjaajana. Hän tarkoittaa suunnittelun ohjauksella ennen kaikkea sitä, miten suunnitellaan tavoitteiden mukaisesti. Rakennusliikkeet puolestaan painottavat sitä, että suunnitelmat saadaan ajoissa työmaalle. Tahtituotannon yleistymisen myötä sekin on yhä tärkeämpää.

Pennasen tehtävänä hankkeissa on tuottaa projektille konsepti, jossa hinnoitellaan asiakkaan tahtotila. Kun konsepti on hyväksytty, arkkitehti luonnostaa esisuunnitelman, jossa haetaan konseptille muotoa, sielua, toiminnallisuutta ja asiakkaan maksukykyä. Kun se on valmis, päästään tuotannon suunnitteluun, jossa arkkitehti pääsuunnittelijana koordinoi kymmenien muiden suunnittelijoiden työtä.

Hyvä hankesuunnittelija tai projektinjohtaja voi Pennasen mukaan olla kokenut arkkitehti tai hänen tapauksessaan insinööri, mutta sellaiseksi ei tulla nykyisellä siiloutuneella opetusmallilla, jossa ollaan kiinnostuneita vain joistakin osa-alueista, kuten designista tai runkoratkaisuista. Kun koulutusta ja ymmärrystä hankesuunnitteluun ei ole ollut, on Pennasen mukaan ollut tyypillistä, että arkkitehtitoimistossa nuorin laitetaan kirjaamaan ylös asiakkaan toiveet ja sitten ryhdytään piirtämään jonkinlaista toiveiden tynnyriä. Tyypillistä on myös lopputulos eli budjetin ylittyminen ja ilmiriita.

Opettavainen esimerkki oli Helsingin uuden lastensairaalan rakentaminen. Sitä mainostettiin jo etukäteen maailman parhaaksi, mikä näkyi myös käyttäjien toiveiden tasolla. Siinä vaiheessa, kun Haahtelan toimisto pyydettiin apuun, hanke oli ylittämässä budjettinsa kymmenillä miljoonilla euroilla. Kävi ilmi, että kukaan ei ollut kunnolla miettinyt, miten iso sairaala toimii parhaiten, vaan kukin käyttäjä oli esittänyt vain omaan tilaansa kohdistuvat toiveensa. Näitä tiloja yhdistivät sitten pitkät käytävät.

Pennasen ei auttanut muu kuin Pennasen ei auttanut muu kuin konseptoida hanke uudelleen, sillä suunnitelmia vain hieman muuttamalla hanketta ei olisi voitu jälkikäteen pelastaa. Lääkäreistä, hoitajista ja suunnittelijoista koottiin tiimit, jotka yhdessä tutkivat miten rakennuksen eri yksiköt voisivat toimia: missä tiloissa on hukkaa, voitaisiinko samoja tiloja käyttää useampaan toimintaan, mikä tulisi tilojen käyttöasteeksi, miten sisäinen liikenne parhaiten toimisi. Lopputuloksena saatiin alun perin suunniteltua pienempi, mutta paljon rationaalisemmin toimiva sairaala, jonka hintakin pysyi liki budjetissansa.

Pennanen sanoo, että suunnittelunohjauksessa on kyse mitä suurimmassa määrin arvoista. Jos sairaala olisi ylittänyt reippaasti budjettinsa, olisi HUS joutunut tinkimään syöpäsairaiden ja traumapotilaiden uusien tilojen tekemisestä. ”Jos tiloista voidaan karsia vaikka 20 prosenttia, on sillä rakennuksen hiilipäästöjenkin kannalta paljon isompi merkitys kuin sillä mitä materiaalia rakentamisvaiheessa käytetään. Ilmastoystävällisin rakennuskuutio on se, mitä ei rakenneta.”

Arkkitehtitoimisto SARC voitti lastensairaalan suunnittelusta arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon, mikä kertoo siitä, että hyvä kustannusohjaus ei ole pois arkkitehtuurista. Samanlaisia esimerkkejä ovat JKMM:n suunnittelemat Amos Rexin taidemuseo ja OP:n Vallilan toimistotalo. Parhaillaan Haahtela on mukana toteuttamassa Katajanokan Laiturin puurakennuskohdetta Stora Ensolle. Arkkitehtina tässä designiltaan näyttävässä hankkeessa on Anttinen Oiva Arkkitehdit.

Amos Rexin suunnittelija keskittyi houkuttelevuuden luomiseen

OP:n pääkonttorin rakennuttaja: ”Arvostan arkkitehdin itsepäisyyttä”

Haahtelan toimisto on paikannut hankesuunnittelun ja ehdotussuunnittelun koulutusaukkoa ryhtymällä itse tilaajan kumppaniksi. Haahtela käyttää suunnittelun ohjauksessa työkalunaan toimiston itsensä kehittämää TVD-simulointimenetelmää. Target value delivery tarkoittaa tilaajan tavoitteisin suunnittelua. Tällainen rakentamisen simulointimahdollisuus oli toimiston perustajan professori Yrjänä Haahtelan pitkäaikainen haave, johon Ari Pennanen antoi oman panoksensa, kun hän lisensiaattityössään ja myöhemmin väitöskirjassaan otti toiminnan mukaan kustannusarvioiden tekemiseen. Simulaatiomallissa toiminta on tärkeä mitoittava tekijä.

Tavoitteena viilata viidennes pois toimitilakustannuksista. Ari Pennasen väitöskirja.

Tavanomainen kustannusperusteinen hinnoittelu lähtee projektin toteutuksen kustannuksien määrittämisestä. TVD-toimintatapana lähtee tilaajan hankkeelle asettamista tavoitteista, joiden perusteella on määritettävissä tilaajan hankkeelta odottama arvo. Pennanen sanoo, että hankkeen alkuvaiheessa tärkeää on ohjata käyttäjä tekemään omat tavoitteensa ja sitoutumaan niihin. Siinä vaiheessa asiakkaan budjetti perustuu enemmän asiakkaan liiketoiminnan edellytyksiin, kuin rakennuskustannuksiin.

”Jos hyvin tehty kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa, mutta asiakas haluaa maksaa toiminnallisuudesta 30 miljoonaa, ei suunnittelua kannata jatkaa. Ei silloin kannata tarkastella betonin kuutiohintaa, vaan konseptoida toimintaa ja tilantarvetta uudelleen.”

Ehdotussuunnittelu on Pennasen mielestä arkkitehtisuunnittelun tärkein vaihe. Siinä määritellään toimintojen sijainti, massa kaupunkikuvassa ja rakennuksen sielu. Nämä päätökset sitovat koko myöhemmän suunnittelun. Päätökset vaikuttavat TVD-mallissa palkkien ja pilareiden sijoitteluun ja iv-kanavien pituuteen, mutta ei siihen, tehdäänkö ne betonista vai teräksestä.

Hankesuunnittelussa voidaan pohtia, tarvitaanko taloon auditoriota. ”Tilaaja ei saa tähän kysymyksen mitään lisäinformaatiota siitä, että arkkitehti piirtää talon ilman auditoriota ja auditorion kanssa. Päätös lähtee talon toiminnasta ja auditorion käyttöasteesta.”

Hankesuunnittelussa ja konseptoinnissa olisi Pennasen mukaan hyvä, että kohteen suunnitteleva arkkitehti olisi jo valittu. Tämä voi esittää uusia ideoita, joita käyttäjät sitten arvioivat, jolloin samalla myös arkkitehti sitoutuu kaikille yhteisiin tavoitteisiin.

Pennanen sanoo, että hankkeen alkuvaiheesta voidaan hyvin puhua toiveiden tynnyristä, sillä kaikki käyttäjät saavat esittää omat toiveensa. Toiveista kootaan sitten ensimmäinen versio virtuaalitalosta. Hänestä ä on ihan luonnollista, että toiveet maksavat enemmän kuin tilaajalla on varaa. Jotta päästäisiin realistiseen kustannusarvioon, pitää toiveita karsia, mutta niin, että kaikki ovat tyytyväisiä. Eri vaihtoehtoja simuloidaan mallin avulla, ja jos löydetään parempia suunnitteluratkaisuja, ne viedään sitten malliin.

”Ehdotussuunnitteluvaiheessa TVD reagoi ketterästi arkkitehdin vaihtoehtoisiin luonnoksiin. Malli myös kertoo mitä mikäkin muutos maksaa. Ehdotussuunnittelussa muutokset ovat mahdollisia ja toivottaviakin. Mutta kun siirrytään tuotannon suunnitteluun, tilaajalle sanotaan, että nyt olet saanut leikkiä riittävästi.”

Siinä vaiheessa, kun rakennusta aletaan ihan oikeasti piirtämään, ei käyttäjän pitäisi enää muuttaa mielipidettään, sillä silloin muutokset maksavat paljon, kun ne simulointivaiheessa eivät maksaneet mitään eikä niihin kulunut juuri aikaakaan.

Pennanen sanoo, että pääsuunnittelijakurssien opettajana hän on huomannut, että työelämässä olevat arkkitehdit ovat hyvin kiinnostuneita TVD:n simulointimahdollisuuksista.

Lue lisää: Haahtelan mallintaman virtuaalitalon avulla voi simuloida sekä suunnittelun että rakentamisen – kustannukset näkyvät välittömästi ja niitä voi lähteä ohjaamaan

Yksi syy Pennasen kiinnostukselle lähteä Aaltoon opettajaksi on se, että hän on ollut alusta saakka Building 2030 -konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja. Tosin nimityksensä myötä hän joutui luopumaan puheenjohtajuudesta. Building 2030 on Aalto-yliopiston rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppäsen Amerikan kokemusten pohjalta ideoima yliopiston sisäinen ”entiteetti”. Sen avulla opetusta ja tutkimusta on voitu viedä lähemmäksi tosielämää samalla, kun mukaan lähteneet yritykset ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen visioon tehdä alalla selvä tuottavuusloikka.

Kun konsortiossa kartoitettiin heti aluksi vuonna 2016 alan kipupisteitä, nousi yhdeksi tärkeimmistä ristiriitainen suhtautuminen suunnittelun ohjaukseen. Urakoitsijat katsoivat, että pääsuunnittelija ei ohjaa riittävästi muita suunnittelijoita, kun taas suunnittelijoiden mielestä urakoitsija ei tuo suunnittelun ohjaukseen mitään lisäarvoa. Muutosta lähdettiin hakemaan koulutuksesta alkaen.

Koska koulutus ei ole antanut työelämässä tapahtuvaan yhteistyöhön juurikaan eväitä, harjoitellaan sitä nyt Otaniemessä maisteri- ja tohtoriopiskelijoille tarkoitetulla Design Process Management -kurssilla. Tällä kurssilla opiskelijat suunnittelevat parissa kuukaudessa todellisen rakennushankkeen. ”Se on tosielämän simulointia eli siinä opiskelijat kohtaavat samat haasteet kuin työelämässäkin”, uusimman kurssin yhdeksi vetäjäksi ryhtynyt Pennanen sanoo.

Hän on tuonut kurssille Haahtelan kehittämän TVD-simulointimallin opetukseen. Haahtelalta on koulutuksessa mukana oikea kouluhanke, jonka speksien pohjalta oppilaiden pitäisi jatkaa suunnittelua hanke- ja ehdotussuunnittelun ohi ja tehdä ensimmäiset hankinnat. Kaksi muuta kurssin todellista harjoituskohdetta ovat sairaala ja asuinrakennushanke.

Kurssille on otettu opiskelijoita valikoidusti niin, että mukaan on saatu rakentamisen eri osa-alueiden tulevia ammattilaisia arkkitehtuurista, rakennesuunnittelusta ja LVI-suunnittelusta alkaen. Ongelmana harjoitusprojektissa on ollut se, että se ei ole kiinnostanut Aallon arkkitehtuurin laitosta. Mukana olevat arkkitehtiopiskelijat ovat olleet pääasiassa vaihto-opiskelijoita Etelä-Euroopasta. 40 kurssilaisesta puolet on ulkomaalaisia.

Kun kurssi ensimmäisen kerran järjestettiin vuonna 2020, mukaan saatiin muutamia arkkitehtiopiskelijoita myös Aallosta. Yksi heistä oli Anniina Jokinen, joka toimi projektiryhmässään arkkitehtinä ja pääsuunnittelijana. Hän kertoi kurssista tehdyssä Aalto-yliopiston uutisessa, että osallistuminen oli nopea päätös heittäytyä epämukavuusalueelle rakentamisen tekniikan ja aikataulujen pariin.

”Kurssilla ehdottomasti mielenkiintoista on ollut monialainen suunnittelijaryhmä ja todellisen tilanteen simulointi. Olen oppinut todella paljon ryhmäni insinööreiltä: rakenteista, kustannuksista, talotekniikasta, tietomalleista ja työmaatoiminnoista, sekä termistöä mitä olen vain esittänyt ymmärtäväni ennen tätä kurssia. Rakennesuunnittelijan, arkkitehdin ja työmaatoimintojen suunnittelijan yhteistyö on auttanut hahmottamaan kokonaisuuden rakennettavuutta, jolla voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä.”

Design Process Management -kurssi on aidosti monialainen

”Kun kurssille osallistuneet arkkitehtiopiskelijat pitävät yhteistyötä kaikkein tärkeimpänä opittuna asiana, miksi sitä oteta huomioon arkkitehtien opetuksessa?” ihmettelee Pennanen. Hän ei moiti yhteistyöhaluttomuudesta professoreita vaan vanhaa kulttuuria. Siihen hän aikoo lähteä hakemaan muutosta kertomalla itse suoraan arkkitehtuurin opiskelijoille, miksi heidän kannattaa harjoitella työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja.

Building 2030 parantaa tahtia, poistaa hukkaa, lisää esivalmistusta ja sujuvoittaa logistiikkaa

Professori Olli Seppäsen vuonna 2016 käynnistämässä Aalto-yliopiston Building 2030 -konsortiossa on mukana jo 21 yritystä. Hyväksi havaittu tapa tutkia on ollut tarkastella perinpohjaisesti, mitä maailmalla on tehty meillä havaitun ongelman ympärillä. ”Onnistuneet kokeilut vaikkapa Saksassa tai Yhdysvalloissa on tuotu Suomeen, tutkittu soveltuvuutta tähän ympäristöön ja sitten sovellettu yritys-caseissa”, ohjausryhmän puheenjohtajana pitkään toiminut työelämäprofessori Ari Pennanen Haahtelasta kertoo.

Paras esimerkki on tahtituotanto, jossa Suomi on päässyt noin kuudessa vuodessa jo sille tasolle, että maailmalta tullaan nyt katsomaan meidän onnistumisiamme, kuten Haahtelan neljän tunnin tahtiaikataulua Helsingin Annankadun Project Avenuella. Maailmalla viikon tahtikin on yleinen.

Tahtituotannossa työvaiheet suunnitellaan työmenekiltään samansuuruiseksi paketeiksi, ”vaunuiksi”, ja näitä vaunuja ajetaan peräkkäin sovituissa ajanjaksossa. Vaunuja ei tarvitse sinällään suunnitella aikataulultaan kireiksi, vaan ymmärrettäviksi ja hyväksyttäviksi. Vaunuista keskustellaan kaikkien tuottajien kesken, haetaan sitoutumista aliurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kesken. Sitoutuminen toimii sitten leanin mukaisena imuohjauksena; seuraavan vaunun liikkeellelähtö edellyttää edellisen saapumista asemalle, muuten liikkeelle ei lähdetä. Seuraavat eivät pääse töihin, jos me ei saada valmista. Tätä sosiaalista sitoutumista Pennanen pitää yhtenä tahtituotannon suurimmista vahvuuksista.

Pennanen kertoo, että tahti-aikataulutus on selkeästi sujuvoittanut ja nopeuttanut läpimenoaikaa Haahtelan työmailla. Tahtia on sovellettu eniten rakennuksissa, joissa on toistuvuutta: asunnoissa, hotelleissa, kouluissa. Teoriassa mikään ei estä tahdin toteuttamista missä tahansa hankkeessa, sillä Pennasen mukaan tuotanto voidaan aina jakaa työltään tasaisiin vaunuihin, vaikka vaunut eivät työsisällöltään olekaan samanlaisia. Tahdissa on kuitenkin vielä harjoittelemista ja kehittämistäkin riittää. Haahtelassa pohditaan jo, miten se voisi yhdistää TVD-simulointimallinsa tahtituotannon suunnitteluun. TVD-mallissa on työmenekit, aikataulutietoa ja hankintajakokin olemassa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Sitä on alettu nyt tuotteistamaan niin, että työmenekit saadaan tiloittain ja tilaryhmittäin tahtituotannon tarpeisiin. Toinen kehityshanke koskee sitä, että TVD-mallia kehitetään niin, että se pystyy keskustelemaan BIM:sta saatavien tietojen kanssa.

Joka vuosi tutkijat esittelevät 7-8 tutkimusaihetta ja yritykset äänestävät niistä neljä jatkoon. Pennanen ymmärtää yritystaustansa vuoksi hyvin, että liike-elämä haluaa päästä maksamissaan tutkimushankkeissa nopeasti tuloksiin. Kuitenkin tutkimus itsessään tehdään akateemisin ehdoin professoreiden johdolla.

Talotekniikan esivalmistuksen lisääminen on jo pitkään kuulunut Building 2030:n painopistealueisiin. Vuonna 2023 läpimenoaikoja on tarkoitus nopeuttaa tekemällä esimerkiksi toimisto- tai sairaalahankkeiden käytäväpaketti esivalmisteisena tehtaalla. Läpimenoaikaa työmaalla hidastavat sellaiset työvaiheet tai mestat, jotka ovat työvoimaintensiivisiä. Esimerkiksi kylpyhuoneen rakentamisessa, siihen pieneen tilaan pyrkivät sähköasentajat, putkiasentajat, ilmastointiasentajat, vesieristäjät, laatoittajat jne. Tämä hidastava työvaihe ratkaistaan usein kylpyhuone-elementeillä. Samoin käytävien katon asennuksiin pyrkivät monet ammattiryhmät, hidastaen, ja toimien toistensa esteenä. Nyt tutkimuksen tavoitteena on luoda sujuva toimitusketju käytävien iv-, putki- ja sähköinstallaatioiden esivalmistukseen. Ne tuodaan sitten kuuden metrin pätkinä työmaalle asennettaviksi. Tämä taas edellyttää parempaa suunnittelun managerointia. Risteilytarkastukset täytyy todella tehdä ennen työmaata, esivalmisteita ei enää työmaalla muokata.

Hukan poistaminen on yksi leanin perusasioista, ja se on ollut pitkään myös Building 2030:n tavoitteena. Tänä vuonna sitä tarkastellaan vähentämällä paperin käyttöä suunnitelmien lukemisessa. Yksi ratkaisu oli viedä suunnitelmat digitaaliseen muotoon kännykälle. Uusin vaihtoehto on visuaalinen työmaa, jossa laserin avulla piirustukset ja esimerkiksi asennusreitit heijastetaan laattojen pinnoille. Silloin asentajien ei tarvitse mitata mitään. Esimerkiksi asuntotyömaalla asuntojen pohjat vesipisteineen on suoraan näkyvissä laatassa.

Työmaan logistiikassa on yhä paljon parannettavaa hukan poistamiseksi. Mittauksissa jopa yli puolet työntekijöiden työajasta kuluu johonkin muuhun, kuin arvoa tuottavaan asiakkaalle; tavaroiden etsimiseen tai siirtelyyn pois väärästä paikasta. Logistiikassa kehitetään nyt muotoja, jossa logistiikka olisi oma, korkealle kehitetty ammatillinen palvelu.