Cervi osti lisää korjausurakointia ja kylmätekniikkaa

Cervi vahvistaa toimintaansa Uudellamaalla ostamalla Teknika Group oy:n. Teknika Groupiin kuuluvat Tuloilma.com Helsinki ja Kylmätehdas Porvoosta.

Yrityskauppa on tänä vuonna jo kolmas, jonka Cervi tekee. Yrityskauppojen taustalla on pääomasijoitusyhtiö Intera Partners, joka hankki enemmistöosuuden yhtiöstä viime vuoden marraskuussa. Alkuvuonna Cervi on ostanut kaksi ilmanvaihtoon erikoistunutta yhtiötä.