17 rakennushanketta, niissä peräti 10 nollavirheluovutusta – ”Lisää merkittävästi asiakkaiden tyytyväisyyttä”

Toimitilarakentaja Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä kertoo yrityksensä onnistuneen nollavirheluovutuksissa.

Tekovan tavoitteena on ollut parantaa työmaa-aikaista yhteistoimintaa asiakkaan kanssa, hallita paremmin rakennusaikaiset prosessit sekä luovuttaa kohteet ajallaan ja virheettömästi.

Vuonna 2023 Tekova luovutti yhteensä 17 rakennushanketta, joista peräti 10 on ollut niin kutsuttuja nollavirheluovutuksia.

Rakennusalalla on totuttu siihen, että nollavirheluovutuksiin päästään vain reilusti alle joka toisessa rakennushankkeessa. Tekovan onnistumisen suhdeluku on siis varsin hyvä.

Tekova on mukana pääasiassa hallihankkeissa. Heikkilän mukaan se ei vähennä nollavirheonnistumisen arvoa.

”Oman kokemukseni mukaan tässä meidän segmentissä nollavirheluovutukset eivät ole sen yleisempiä kuin muualla rakentamisessa yleensä”, hän sanoo.

”Meidän hallihankkeet ovat tyypillisesti liikerakennuksia, liikuntatiloja, tuotantotiloja ja logistiikkatiloja.”

Nollavirheluovutuksissa ei tarvita jälkitarkastuksia

Nollavirheluovutus tarkoittaa rakennushankkeen luovuttamista siten, ettei siinä ole vastaanottohetkellä sellaisia virheitä tai puutteita, jotka vaativat myöhemmin pidettäviä jälkitarkastuksia.

Käytännössä nollavirheluovutuksiin pääseminen edellyttää, että hankkeiden laadulliset tarkastukset tehdään hyvissä ajoin ja niissä mahdollisesti havaitut virheet ja puutteet on korjataan ennen vastaanottoja.

”Nollavirheluovutetussa kohteessa yhteistoiminta asiakkaan kanssa on ollut tyypillisesti erittäin hyvää koko hankkeen ajan. Tällaiset hankkeet valmistuvat aina ajoissa ja ne siis tehdään myös kerralla valmiiksi. Tämä lisää merkittävästi asiakkaiden tyytyväisyyttä. Nollavirheluovutusten lisäarvo on asiakkaillemme merkityksellinen myös siksi, että heidän liiketoimintansa on tyypillisesti sidoksissa heille räätälöityihin toimitiloihin. Asiakkaamme saavat valmiit tilat heti käyttöönsä, eikä työmaa jää päälle kuukausiksi”, Heikkilä kertoo.

Tekovassa on Heikkilän mukaan panostettu hyvän yhteistoiminnan lisäksi hankkeiden suunnittelunohjaukseen, aikataulusuunnitteluun ja laadunvarmistukseen. Myös hankkeiden ennustamiseen ja sisäiseen raportointiin on kiinnitettyä huomiota.

Tekovan viime vuoden liikevaihtoennuste on Heikkilän mukaan noin 55 miljoonaa euroa. Liikevoittoa on kertymässä noin 3 miljoonaa euroa. Tämän vuoden osalta tavoitteet ovat samalla tasolla.