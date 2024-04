Tekovan liikevaihto kutistui selvästi – ”Oli tietoinen valinta keskittyä kannattavuuteen, ei kasvuun”

Tekovan viime tilikauden liikevaihto oli vain 56 miljoonaa euroa, kun se oli edellisellä tilikaudella 124 miljoonaa euroa. Lukemat eivät tosin ole vertailukelpoisia, koska edellinen tilikausi oli 18 kuukauden pituinen ulottuen heinäkuusta 2021 vuoden 2022 loppuun saakka, kun taas viime tilikausi oli kalenterivuosi 2023. Jos edellisen tilikauden liikevaihdon muuntaisi vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa, se olisi ollut vajaat 83 miljoonaa euroa eli kuitenkin selvästi enemmän kuin viime tilikauden lukema.

”Kovan kasvun jälkeen vähän himmasimme epätervettä kauppaa. Vuonna 2023 kauppa oli tervettä. Emme välittäneet siitä, mikä se liikevaihto on. Olisimme varmaan enemmänkin saaneet liikevaihtoa, mutta halusimme mennä laatu edellä siihen kauppaan”, hallituksen puheenjohtaja Tomi Koivukoski sanoo.

”Oli tietoinen valinta keskittyä kannattavuuteen, ei kasvuun”, toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä puolestaan kertoo viitaten vuoteen 2023.

”Mieluummin mahdollisimman vähällä työllä mahdollisimman paljon tulosta kuin hirveällä työllä ei mitään tulosta”, hän naurahtaa.

Liikevoittomarginaali koheni 6,2 prosenttiin

Liikevaihdon selvästä kutistumisesta huolimatta tulosta tosiaan jäi viime vuonna viivan alle selvästi enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Siinä missä edellisellä, pitkällä tilikaudella liikevoittomarginaali oli vain 0,9 prosenttia, se kohosi viime tilikaudella 6,2 prosenttiin. Euroissa viime vuoden nettotulos oli 2,5 miljoonaa, kun aiemmalla tilikaudella nettotulos jäi 0,6 miljoonaan euroon.

”Tulos kestää vertailun alalla, mutta toki se voisi olla paljon parempikin ja tavoitteet ovat korkeammalla. Mutta tässä markkinassa se oli ihan hyvä”, Heikkilä sanoo.

Myös kuluva vuosi on lähtenyt Tekovalta hyvin käyntiin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailujaksosta 26 prosenttia ollen 15,4 miljoonaa euroa. Se oli myös 9 prosenttia yli budjetin. Myös kannattavuus kehittyi hyvin, sillä liikevoittoa kertyi 1,4 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta. Vertailujaksolla se oli vain 0,2 miljoonaa ja budjetissakin oli maltillisemmat 0,8 miljoonaa. Tilauskantaa oli ensineljänneksen jälkeen noin 45 miljoonaa euroa.

”Ihan tuota vauhtia ei tule koko vuosi menemään kuin ensimmäinen neljännes oli. Me näemme sen jo nyt hankekannasta, joka meillä oli sisällä. Todennäköisesti hankintaympäristö hieman kiristyy, kun mennään vuoden loppua kohti”, talousjohtaja Juho Marjanen sanoo.

Tekova arvioi, että tällä tilikaudella sekä liikevaihto että tulos kohenevat viime tilikauteen verrattuna. Budjetoitu liikevaihto kuluvalle vuodelle on 63 miljoonaa euroa, mutta Marjanen arvioi nyt, että liikevaihto jäänee noin 60 miljoonaan. Liikevoiton osalta tavoite tälle vuodelle on 3,6 miljoonaa euroa ja nettotuloksessa 2,7 miljoonaa. Liikevoittoennuste on nyt kuitenkin Marjasen mukaan noin 4 miljoonaa euroa eli noin 7 prosenttia.

Kustannusnousu rokotti tulosta edellisellä tilikaudella

Vuonna 2018 perustettu Tekova ei ole vielä tehnyt yhtään tappiollista tulosta. Vaikka tilikauden 7/2021–12/2022 liikevaihto oli suuri, yhtiön tulos oli silloin sen historian heikoin.

Koivukosken mukaan kyseisellä tilikaudella suurin syy kehnoon tulokseen oli kova kustannusnousu, jota ei pystytty siirtämään jo sovittuihin urakoihin. Heikkilä täydentää vielä, että yhtiöllä oli silloin myös muutamia hankkeita, jotka eivät olleet yhtiön strategian mukaisia. Yhtiö keskittyy normaalisti liiketilojen, varastojen, tuotantotilojen ja liikuntahallien uudisrakentamiseen. Kaikkia niitä yhtiö tekee samantyyppisillä konsepteilla ja käyttää niissä samanlaisia runko- ja talotekniikkaratkaisuja.

”Siellä oli yksi merkittävä hybridikohde, jossa oli vähän sekä uutta että korjaamista. Lisäksi se vielä sijaitsi maantieteellisesti tosi hankalasti ajatellen senaikaisia omia resurssejamme. Jouduimme käyttämään tosi paljon talon ulkopuolisia resursseja”, Heikkilä sanoo.

Koivukosken mukaan yhtiö on tällä hetkellä hieman yliresurssoitu, mutta hän pitää sitä parempana tilanteena kuin sitä, että edellisellä tilikaudella oli aliresurssointia. Tämä näkyy kannattavuuskehityksessä.

Marjasen mukaan jo nykyisten resurssien pitäisi riittää noin 100 miljoonan euron liikevaihtoon. Mitään varsinaista liikevaihtotavoitetta ei ole asetettu. Heikkilä kuitenkin sanoo, että pidemmällä aikavälillä 100 miljoonan liikevaihto pitäisi olla ihan realistinen saavuttaa.

”Jossain vaiheessa tulee varmasti ihan luontaista kasvua, kun markkina paranee, koska meillä on nyt näitä alueyhtiöitä. Meillä on siten paremmin tarttumapintaa”, Heikkilä kertoo.

Julkisen sektorin hankkeet eivät sovellu yhtiön konseptiin

Aiemmin pelkästään Vantaalta käsin toiminut Tekova perusti vuoden 2023 alussa neljä alueellista yhtiötä. Nämä ovat Tekova Etelä-Suomi oy, Tekova Länsi-Suomi oy, Tekova Pohjois-Suomi oy sekä Tekova Keski-Suomi oy. Näistä Tekova Keski-Suomen toiminta ehdittiin kuitenkin jo ajaa alas ennen vuodenvaihdetta, koska se ei vain Heikkilän mukaan lähtenyt lentoon.

Eniten hankkeita on Etelä-Suomessa, mutta myös Länsi-Suomessa on kohtuullisen hyvin hankkeita. Pohjois-Suomessa saisi Heikkilän mukaan olla enemmänkin.

Pääasiassa asiakkaat ovat yksityiseltä puolelta. Esimerkiksi tällä hetkellä yhtiöllä on käynnissä vain yksi julkisen sektorin hanke. ”Me valitsemme hankkeita niin, että se on meille teknisesti sopiva, mutta myös niin, että rakennuttamisprosessi on meille sopiva. Tykkäämme tehdä matalan hierarkian hankkeita, ja monesti julkiset hankkeet ovat varsin raskaita. Siksi niitä tehdään aika harkitusti”, Heikkilä selittää.

”Niihin ei myöskään voi tuoda omaa osaamista. Ne on valmiiksi suunniteltu ja ne on niillä tarjottava, kun taas meidän malli on tarjota kvr-urakkaa. Se ei yleensä sovellu niihin”, Koivukoski täydentää.

Tekovan konseptiin kuuluu suunnitella hankkeet itse.

Yhtiön omistuksesta 40 prosenttia on henkilöstöllä ja 60 prosenttia kotimaisilla sijoittajilla. Emoyhtiössä henkilöstöomistajia on vajaat parikymmentä, joista osa on tosin jo entisiä työntekijöitä. Näiden lisäksi alueyhtiöissäkin on vielä noin kymmenkunta henkilöomistajaa. Kun koko henkilöstömäärä on noin 50, omistajien osuus henkilöstöstä on melko suuri. Heikkilä korostaakin yhtiön yrittäjäpohjaisen organisaation merkitystä.