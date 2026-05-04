Skanska rakentaa datakeskuksen laajennuksen Espooseen – arvo 100 miljoonaa euroa
Skanska ja islantilainen Atnorth ovat tehneet sopimuksen datakeskuksen laajennuksesta Espoossa. Urakan arvo Skanskalle on noin 100 miljoonaa euroa.
Rakentaminen Mankkaalla on jo käynnistynyt, ja laajennuksen on määrä valmistua syksyllä 2027.
Uusi rakennus liitetään jo toiminnassa olevan FIN02-datakeskuksen välittömään yhteyteen. Viisikerroksisen rakennuksen koko on noin 11 200 neliömetriä. Kolmen datakeskuskerroksen lisäksi rakennukseen on tulossa myös toimistotiloja.
Skanska on sopinut jo aiemmin laajennusosan runkourakasta, johon liittyen on tehty maaperän stabilointi.
”Toteutamme datakeskuksen kokonaisurakkana. Ennen varsinaista rakennustyötä ohjasimme hankkeen kokonaisvaltaista toteutussuunnittelua yhteistyössä tilaajan kanssa”, kertoo tulosyksikön johtaja Ville Salonen Skanskasta.
Skanskan mukaan se on toteuttanut kansainvälisesti yli 240 datakeskushanketta. Vuositasolla luku vastaa noin 500 megawatin edestä valmistuneiden datakeskusten kokonaiskapasiteettia.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Skanska rakentaa datakeskuksen laajennuksen Espooseen – arvo 100 miljoonaa euroa”