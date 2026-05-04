JM Suomelle 18 miljoonan euron talodiili – ostajana jälleen Icecapital
Kahdeksankerroksinen talo on JM Suomen viides hanke, jonka se on kehittänyt ja rakentanut Finnooseen. Samalla sen on kolmas, joka on myyty Icecapitalille.
JM Suomi on allekirjoittanut sopimuksen Icecapital Housing Fund VII:n kanssa vuokra-asuntokohteen myynnistä Espoon Finnoosta. Kauppa käsittää 73 asuntoa ja sen arvo on noin 18 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “JM Suomelle 18 miljoonan euron talodiili – ostajana jälleen Icecapital”