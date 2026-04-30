YIT rakentaa lähes 200 opiskelija-asuntoa Lappeenrantaan
YIT ja Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö (LOAS) ovat sopineet pitkän korkotuen opiskelija-asuntojen rakentamisesta Lappeenrannan Kesämäkeen. Hankkeeseen kuuluu kolme viisikerroksista asuintaloa sekä piha-alueet, ja ne toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana.
Urakan laajuus on noin 7 800 kerrosneliömetriä ja kohteeseen tulee 195 asuntoa, jotka ovat yksiöitä ja kaksioita, sekä yhteiskäyttötiloja. Sopimuksen arvo YIT:lle on noin 20 miljoonaa euroa.
Asunnot ovat osa Kesämäen aluehanketta, jonka kaava on saanut lainvoiman. Samalla hanke käynnistää Kesämäen toisen vaiheen, joka jatkaa aikaisemmin rakennettua asuinaluetta.
Rakentaminen aloitetaan arvion mukaan kesäkuussa 2026, kun hanke saa rakentamisluvan. Hankkeen arvioidaan valmistuvan heinäkuussa 2027.
