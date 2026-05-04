VRJ urakoi harjoitushallin Vantaalle – valmista keväällä 2027

Kuuntele juttu

VRJ on aloittanut uuden kaksikerroksisen harjoitusjäähallin rakentamisen Vantaan Asolassa. Halli kantaa urheilupuiston mukaisesti Elmo Areena -nimeä.

Arkkitehtisuunnittelijana on P&R Arkkitehdit. Jäähallin julkisivuissa käytetään vaaleaa ja tummaa puuta sekä tummanharmaata metallielementtiä. Ne on sovitettu väritykseltään ja muodoiltaan viereisen uimahallin ilmeeseen. Rakennus tulee olemaan täysin esteetön, ja kerrosten välillä on hissiyhteys.

Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja jäähallin on määrä valmistua toukokuussa 2027.

Elmon Urheilukeskus kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan Jarkko Sistosen mukaan urakoitsijaksi valittiin VRJ Etelä-Suomi muun muassa Helsingin Herttoniemen ja Kivikon jäähallien perusteella.

”Viime vuonna valmistunut Kivikon jäähalli on toiminut referenssinä. Tätä osaamista meidän kannatti hyödyntää myös Elmo Areenassa”, Sistonen toteaa.

Uusi jäähalli on laajuudeltaan 7710 bruttoneliötä. Ykköskerrokseen tulee kaksi jääkaukaloa puku- ja pesutiloineen, pikaruokaravintola, teknisiä tiloja sekä muita urheilutoimijoiden tiloja. Kakkoskerrokseen rakennetaan kuntosali, juoksurata, seuravarastoja sekä katsomoparvet molempiin kaukaloihin.

Hallihankkeen hinta on noin 17 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki on myöntänyt sille enintään 11 miljoonan euron omavelkaisen vuokratakauksen.

Urheilupuistoon on suunniteltu uimahallin ja jäähallin lisäksi muun muassa maauimalaa, pallokenttiä ja ylipainehallia.

E