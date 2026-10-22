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Kategoriat Rakentaminen

GTK Mintecille rakennetaan uusi koetehdas Outokumpuun – Ontelolaattoja tulee vanhasta toimistorakennuksesta

Rakennus korvaa valmistuessaan vanhan koetehtaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2026, 11:01
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Havainnekuva. Kuva: Uki Arkkitehdit

Pohjois-Karjalan Outokumpuun rakennetaan Geologian tutkimuskeskuksen GTK Mintecin uusi noin 5 300 bruttoneliömetrin mineraali- ja kiertotalousmateriaalien koetehdas. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamassa hankkeessa painottuvat ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja kiertotalous.

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