GTK Mintecille rakennetaan uusi koetehdas Outokumpuun – Ontelolaattoja tulee vanhasta toimistorakennuksesta
Rakennus korvaa valmistuessaan vanhan koetehtaan.
Pohjois-Karjalan Outokumpuun rakennetaan Geologian tutkimuskeskuksen GTK Mintecin uusi noin 5 300 bruttoneliömetrin mineraali- ja kiertotalousmateriaalien koetehdas. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamassa hankkeessa painottuvat ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja kiertotalous.
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