Rakentamisen sykli on kääntynyt, mutta enää ei ole paluuta vanhaan
Rakentamisen kasvuvauhti on kiihtymään päin, ja iso osa uusista investoinneista toteutuu muun rakentamisen oheen eikä sijaan.
Artikkeli tiivistettynä
- Rakentamisen alalla on nähty historiallisen pitkä ja syvä laskukausi, mutta nyt ollaan käännekohdassa, jossa kasvu perustuu erityisesti suuriin investointeihin vihreän siirtymän ja datatalouden hankkeisiin.
- Kasvu nojaa nyt ennen kaikkea infra- ja toimitilarakentamiseen, etenkin datakeskuksiin, sillä asuntorakentaminen sekä vanhojen asuntojen kauppa pysyvät heikkoina korkean työttömyyden ja hintojen laskun takia.
- Infrarakentamisessa sekä uuden talouden investoinneissa, kuten energiassa ja datassa, on vahva kasvuvire, kun taas korjausrakentaminen ja toimitilat ovat tasoltaan edelleen matalalla, vaikka pieniä piristymisen merkkejä on näkyvissä.
- Kokonaisuutena Suomea odottaa merkittävä uuden talouden investointiaalto, jossa rakentamisen osuus on suuri ja jonka onnistuminen tuo Suomeen mahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Rakentamisessa on ollut erittäin heikko suhdanne jopa historiallisen pitkään ja alalla on koettu myös historiallisen kovia pudotuksia. Jo viime kevään suhdanneinfossa kerrottiin kuitenkin jo kasvusta, mutta arviot olivat vielä varovaisia.
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