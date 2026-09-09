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Kategoriat Energia Ilmastonmuutos Projektit Uusiutuva energia Uutiset

Suomeen on suunnitteilla jopa 12 gigawatin verran akkuvarastoja

Suomeen suunnitellaan lähes 12 gigawatin edestä akkuvarastoja, kertoo Suomen uusiutuvat ry ensimmäistä kertaa kokoama hanketilasto.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2026, 8:14
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Uusiutuvan energian hyödyntäminen vaatii puskureita eli sähköakkuja, jotta niistä saadaan paras hyöty.

Heinäkuussa Suomen akkuvarastojen kapasiteetti oli reilu 1,6 GW, ja parhaillaan on rakenteilla lähes gigawatti uutta kapasiteettia. Akut tasapainottavat sähköjärjestelmää varastoimalla sähköä ja tukemalla nopealla reagoinnilla verkon taajuutta.

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