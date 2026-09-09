Suomeen on suunnitteilla jopa 12 gigawatin verran akkuvarastoja
Suomeen suunnitellaan lähes 12 gigawatin edestä akkuvarastoja, kertoo Suomen uusiutuvat ry ensimmäistä kertaa kokoama hanketilasto.
Heinäkuussa Suomen akkuvarastojen kapasiteetti oli reilu 1,6 GW, ja parhaillaan on rakenteilla lähes gigawatti uutta kapasiteettia. Akut tasapainottavat sähköjärjestelmää varastoimalla sähköä ja tukemalla nopealla reagoinnilla verkon taajuutta.
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