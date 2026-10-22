Solwers antoi tulosvaroituksen – tilikauden näkymä kirkastui Yhtiö perui aiemmin näkymänsä tälle vuodelle.

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Solwers perui kesäkuussa aiemman näkymänsä vuodelle 2026 liiketoiminnan ja kannattavuuskehityksen epävarmuuden vuoksi. Yhtiön näkyvyys loppuvuoden liiketoiminnan ja tuloskehityksen osalta on sittemmin parantunut, minkä takia Solwers antaa nyt uuden näkymän tilikaudelle 2026.

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Solwers arvioi tilikauden 2026 ebitan olevan positiivinen, mutta jäävän alle vuoden 2025 tason, ja liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2025 tason.

Vuonna 2025 konsernin ebita oli 1,1 miljoonaa euroa ja liikevaihto 80,6 miljoonaa euroa.

”Kannattavuutta parantavat toimenpiteet heikommin suoriutuneissa yhtiöissä ovat edenneet ja odotamme niiden tukevan tuloskehitystä loppuvuonna. Tytäryhtiöiden suoriutumisessa on kuitenkin edelleen eroja. Infrastruktuuriliiketoiminnan tilauskanta on edelleen vahva, kun taas arkkitehtuuriliiketoiminnassa haasteet jatkuvat. Keskitymme yhtiökohtaisen kannattavuuden vahvistamiseen, kassavirran parantamiseen ja liiketoimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen”, toimitusjohtaja Johan Ehrnrooth sanoo.

Päivitetyn ennusteensa perusteella Solwers arvioi lisäksi, että konsernin rahoitussopimukseen sisältyvä Net Debt/ebitda -kovenanttiehto ei mahdollisesti täyty 31.12.2026 tarkastelupisteessä. Solwers aloittaa neuvottelut pääasiallisen rahoittajapankkinsa kanssa kovenanttitilanteen ratkaisemiseksi.