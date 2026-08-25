Solwersin liikevaihto pieneni ja liiketulos painui miinukselle
Solwers ei anna lainkaan näkymää vuodelle 2026.
Suunnittelu- ja konsultointikonserni Solwersin liikevaihto kutistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 20,8 miljoonaan euroon vertailujakson 21,9 miljoonasta eurosta. Samalla sen liiketulos valahti 0,1 miljoonaa euroa miinukselle vuoden takaisesta vastaavan kokoisesta plussatuloksesta. Yhtiö ei kerro toisen neljänneksen osalta varsinaista viivan alle jäävää tulosta.
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