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Kategoriat Talous Suunnittelu

Solwersin liikevaihto pieneni ja liiketulos painui miinukselle

Solwers ei anna lainkaan näkymää vuodelle 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. elokuuta 2026, 14:36
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Kuvituskuva. Kuva: Pasi Salminen

Suunnittelu- ja konsultointikonserni Solwersin liikevaihto kutistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 20,8 miljoonaan euroon vertailujakson 21,9 miljoonasta eurosta. Samalla sen liiketulos valahti 0,1 miljoonaa euroa miinukselle vuoden takaisesta vastaavan kokoisesta plussatuloksesta. Yhtiö ei kerro toisen neljänneksen osalta varsinaista viivan alle jäävää tulosta.

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