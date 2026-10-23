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Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Projektit Rakentaminen Talotekniikka Työelämä

Tahtituotanto vie linjasaneerauksen teollisen laadun tasolle

Taloyhtiömaailman suuret ikäluokat, eli 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut talot ovat nyt kypsässä peruskorjausiässä. Ne harvoin kätkevät sisuksiinsa hirveitä yllätyksiä, mutta eritoten asbestin ja muiden haitta-aineiden kanssa niissä pitää olla erityisen varovainen.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2026, 6:00
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Asunto-oy Myyrinaapa käsittää kaikkiaan 282 asuntoa 8- ja 12-kerroksisissa massiivisissa taloissa. Kuva: Esko Jämsä

Kun Vantaan Myyrmäessä astelee ja katsoo kohti Asunto-oy Myyrinaapaa, on vain todettava, että vastaavia kolosseja tuskin enää Suomeen rakennetaan. Vuosina 1976–1978 rakennettu valtava kahdesta asuinkerrostalosta ja erillisestä toimitilarakennuksesta koostuva taloyhtiö sisältää 282 asuntoa ja kohoaa osin jopa 12 kerroksen korkeuteen.

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