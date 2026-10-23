Tahtituotanto vie linjasaneerauksen teollisen laadun tasolle

Taloyhtiömaailman suuret ikäluokat, eli 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut talot ovat nyt kypsässä peruskorjausiässä. Ne harvoin kätkevät sisuksiinsa hirveitä yllätyksiä, mutta eritoten asbestin ja muiden haitta-aineiden kanssa niissä pitää olla erityisen varovainen.